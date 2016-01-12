光汇石油等油企在中国正式推出数字零售油品交易平台

路透新加坡1月12日 - 中国石油企业正针对出租车司机、卡车公司和私家车主等消费者推出数字平台，这些消费者可以投机性买入燃料，以后再使用，在中国车市快速成长背景下，这愈发成为一种趋势。

中国公路交通运输业已在全球居首，已在使用的汽车数量约为1.5亿辆，而且每月新增逾200万辆汽车。

面对如此庞大的市场，至少已有两家石油企业在努力创造新的机会，让汽车使用者有机会投机油价的变动。

中国民营企业光汇石油(0933.HK)首席运营官戚俊称，截至目前，私人用户只能在加油站购买燃料，如果他们认为油价很低，想要保有低价或进行对冲操作，却没有途径。

他称，光汇石油正在推出这一创新举措，帮助数百万计的消费者对冲他们的燃料消费支出。

光汇石油周二表示，通过与一家地区银行的合作，已在中国正式推出数字零售油品交易平台，不过未透露这家银行的名称。光汇石油通常在实货油品批发交易中更加活跃。

戚俊称，人们可以在加油站使用(智能)卡购买汽油，如果你认为油价未来将上涨，那么你可以保存这些数量，如果未来油价上涨的话，再卖出。这与投资完全一样。

中国最大独立炼厂山东东明石化集团一位高管称，该公司亦在进入数字燃料零售领域。(完)