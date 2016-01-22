独家：私营企业购油交易变脸 中国开放石油市场还行不行？

路透北京/新加坡1月22日 - 中国一个行业组织表示，可能会重新评估私营企业进口原油的新规；之前一家私营炼油厂未能筹措到购买150万桶原油所需资金，这使中国政府开放石油市场的行动受到打击。

据两名直接了解相关交易的人士称，宝塔石化集团无法为价值逾5,000万美元的两批原油船货取得信用证。这些原油是该公司从大宗商品公司维多和摩科瑞手中购得的。

他们说，这些石油船货已到达中国东海岸，但必须再售或转运。这不禁令人担心，如何与中国政府开放石油市场宏伟计划下的新手打交道。

当被问到为何公司未能获得融资时，宝塔公司管理人士ZhengYi说，“我们根据市场变化来调整(我们的原油采购)。”

这类地方炼油企业规模小、设备简单，目前他们拥有的配额占中国原油进口的约五分之一，所以任何危及其采购原油能力的风险都将备受关注。

与中国石化这类能源巨擘不同，这些“地炼”无法以国家当靠山，而且他们是在交易环境特别艰困的时候进入市场的。

亚洲的迪拜原油指标价格在10月期间下跌将近四分之一，当时宝塔已达成交易，船货确定将在12月抵达。

“经过友好协商之后，我们与维多公司和摩科瑞达成共识，即我们已签订的合约仍然有效，”Zheng说，他是宝塔国际部副总经理。

消息人士称，维多公司和摩科瑞各对宝塔出售一笔73万桶的俄罗斯ESPO原油船货，这些原油若不转售，就得存入储油设备。

一位参与这项交易的摩科瑞交易员说：“与宝塔的争端已得到友好解决。这笔交易最后取消了。”

维多公司称不对交易活动置评。

**收紧规则？**

咨询机构IHS的石油顾问Victor Shum称，任何与交易相关的问题都可能令卖方更趋谨慎。

“在供应过剩的市场环境下，如果有人对现货船货感兴趣，卖方还是会考虑，但态度会更谨慎，”Shum表示。

2015年，中国政府批复20家不知名小企业获得进口原油使用权，打破由国有油企垄断进口原油使用的局面，而且预计将有更多企业获批。

一家行业机构的管理人士称，问题可能会导致收紧对新进入者的规则，甚至可能重新评估现有的配额持有者。这家机构在政府石油进口配额发放之前负责相关的技术评估工作。

“这可能帮助我们在今年的评估中收紧监管，并进一步改善规则，可能会引入申请人信用积分制，”中国石油和化学工业联合会信息与市场部副主任祝昉称。

中国政府已经给独立炼厂总计批准了145万桶/日的原油配额，相当于中国总体原油进口量的五分之一，这种市场开放速度比很多人之前预期的都要快。

宝塔石化去年10月获批的配额数量排在第三位，即一年616万吨，或每日12.4万桶。

虽然中国多数民营炼厂都在沿海一带，但宝塔炼厂的主要设施却坐落在中国内陆省份宁夏，因此必须依赖铁路运输原油。

交易商在向新买家供应原油方面行动迅速，提供的原油来自各个产地，从哥伦比亚到中东以及俄罗斯。

预计民营炼厂今年可帮助把中国原油购买量推至新高，2015年中国原油进口为增加近9%。（完）