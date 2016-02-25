中国发改委：严格按时限停售低标准油品 规范成品油流通管理

路透北京2月25日 - 中国国家发展改革委等11个部门周四联合发文，要求严格按时限停售低标准油品，规范成品油流通管理，加强炼厂质量升级和生产监管，以解决低品油退市难。

刊登在发改委网站的通知称，2016年1月1日起，东部地区11省市全面供应国Ⅴ标准车用汽油（含E10乙醇汽油）、车用柴油（含B5生物柴油），同时停止区域内加油站（点）销售低于国Ⅴ标准车用汽、柴油。 2017年1月1日起，全国全面供应符合国Ⅴ标准的车用汽油（含E10乙醇汽油）、车用柴油（含B5生物柴油），同时停止国内销售低于国Ⅴ标准车用汽、柴油。

通知称，随着油品升级步伐加快，“低品油退市难”问题正日渐突出，尤其是普通柴油违法销售给机动车，造成车用柴油销售不畅，影响了油品升级减排成效，扰乱了市场秩序。此外，部分地方炼厂升级改造滞后、不合格油品生产流通、各地执法标准不一等问题也亟待解决。

通知明确规范成品油流通管理，严禁炼油企业将不符合现行国家标准的成品油以其他产品名义销售给成品油批发、零售企业；严禁成品油批发、零售企业从无成品油批发经营资格的企业购进成品油，严禁成品油批发企业向不具有成品油经营资格的企业销售用于经营用途成品油。

同时，严禁向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；规范加油站（点）产品标示，按法规要求明确标注所售汽、柴油产品名称、牌号和等级（如：0号普通柴油，92号汽油(Ⅴ)，0号车用柴油(Ⅳ)），便于消费者选择、政府监管和社会监督。

通知要求，中央及地方炼油企业必须严格按照国家有关政策时限要求，实施成品油质量升级改造，保障清洁油品市场供应；炼油企业必须依据国家现行质量标准组织成品油生产，未取得工业产品许可证、不符合现行国家标准的成品油产品不得出厂。（完）

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