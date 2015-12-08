阳光油砂首个加拿大开发项目成功出油 股价逆市上涨

路透香港12月8日 - 拥有中国石化集团、中国投资公司为股东的加拿大油砂生产商--阳光油砂(2012.HK)周二公布首个油砂开发项目成功出油，并将按计划逐步提高产量，消息带动股价逆市上涨。

阳光油砂周二于联交所的声明称，其于阿尔伯塔省阿萨巴斯卡West Ells产油项目继9月首次注气后，已于当地时间12月7日成功出油，期望实现第一阶段每日5,000桶重油生产目标。

该公司董事会执行主席孙国平在记者会上称，预计未来1-2年可以实现每日1.5-1.8万桶产量目标，数年内逐步增产至每日10万桶以上。

“尽管国际油价波动，公司将努力寻找新能源技术替换传统采油技术，以降低成本及提升效率。”他说，West Ells一期项目的实际开采成本为15-18加元/桶，综合成本45-55加元/桶，技术替换可使成本下降30-40%。

原油价格周二小幅上涨，脱离近七年低点，但指标布兰特原油LCOc1及西德克萨斯中质油(WTI)CLc1期货上日双双重挫超过6%至2015年内新低，逼近2008/2009年危机期间的水准。

现时布兰特及WTI原油期货分别在每桶41美元及37美元上方。

阳光油砂预计，West Ells一期项目于6-12个月可以达到日产5,000桶高峰产量，故暂时油价低迷对其影响有限，但公司仍在寻求融资支持后续项目发展。

孙国平并表示，到发展第四及第五期项目时，公司可能考虑引入伙伴合作开发，潜在对象包括中国三大石油企业。

West Ells地区占地合共9,856公顷，邻近多家国际著名石油公司的油田。阳光油砂拥有West Ells地区资产100%的作业权益，West Ells最终的开发潜力为每日13万桶。

阳光油砂于2012年香港IPO（首次公开发售）上市时引入中石化集团、中投为股东，至今才能在油砂开发上取得重大进展，此前曾因Well Ells作业放缓而面临供应商索偿诉讼，并需要筹措资金以重新开始项目建设。

据公司提供的资料显示，截至11月末其单一最大股东为孙国平，持股比例为17.29%；第二大股东中国人寿（海外）、蒋学明、中石化集团、中国银行投资的持股分别为7.44%、6.99%、5.65%及4.88%。

孙国平称，中投的持股已降至5%以下，故未有披露其持股量。

该股今天逆市上涨，一度升逾7%，终场收报0.72港元，升2.86%；大市恒生指数.HSI则收跌1.34%。（完）

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