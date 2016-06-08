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中国财经 | 2016年 6月 8日 星期三 17:19 BJT

周四起国内汽柴油价格每吨提高110元 连续第四次上调--中国发改委

路透北京6月8日 - 中国国家发改委决定，自周四（9日）起将国内汽柴油价格每吨均提高110元人民币。这是年内连续第四次上调油价。

路透根据历史数据计算，调整后汽油价格为每吨7,080元，柴油价格为每吨6,035元。

国家发改委1月中旬宣布要完善成品油价格形成机制，设定成品油价格调控上下限，分别为原油每桶130美元和40美元。（完）

欲览详情，请点击国家发改委网站链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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