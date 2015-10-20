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中国财经 | 2015年 10月 20日 星期二 17:57 BJT

中国汽、柴油价二连升 每吨分别提高50元--发改革

路透北京10月20日 - 中国国家发改委周二发出通知，决定将汽、柴油价格每吨均提高50元人民币，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升均提高0.04元，调价执行时间为10月20日24时。

中国成品油价格已连续第二次调升，此前经历了六连降，最近一次上调油价是在今年9月17日。

发改委网站刊登的新闻稿称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据10月20日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。

9月下旬以来，受美国石油钻井平台数量下降等因素影响，国际市场油价呈震荡上行走势，前10个工作日平均价格有所上涨。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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