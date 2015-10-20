中国汽、柴油价二连升 每吨分别提高50元--发改革

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京10月20日 - 中国国家发改委周二发出通知，决定将汽、柴油价格每吨均提高50元人民币，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升均提高0.04元，调价执行时间为10月20日24时。
中国成品油价格已连续第二次调升，此前经历了六连降，最近一次上调油价是在今年9月17日。
发改委网站刊登的新闻稿称，此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据10月20日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。
9月下旬以来，受美国石油钻井平台数量下降等因素影响，国际市场油价呈震荡上行走势，前10个工作日平均价格有所上涨。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数