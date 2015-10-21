中国发改委：择机放开成品油价格 推行天然气阶梯价格制度

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月21日 - 中国国家发展改革委周三表示，成品油价格还要进一步朝市场化方向改革，要与石油体制机制改革紧密结合起来，择机放开价格；天然气价格方面，居民阶梯用气价格制度正在稳步推进。
发改委副主任胡祖才在关于价格体制改革的发布会上称，价格体制改革距离目标还有一定差距，体现在政府定价制度还需要进一步健全，市场价格行为有待进一步规范。
而且，一些重点领域和关键环节价格改革还需深化，如能源、交通运输这些领域的价格改革现在还没有完全到位；公用事业和公共服务价格改革正处在攻坚时期，也没有完全到位。
在成品油价格改革方面，他强调，放开成品油价格最重要的是要与石油体制机制改革紧密结合起来。改革以后也要进一步完善竞争环境，条件具备了，才可以完全放开由市场决定。这之前还是严格按照机制来执行。
天然气价格改革上，中国采取增量气和存量气分步推进的策略，增量气价格一步调整到位，存量气是分步到位。居民用气方面，胡祖才指出，现在主要在建立居民阶梯用气价格制度，这项工作正在稳步推进。
他表示，要审慎推进，树立底线意识，采取阶梯价格制度，区分基本用气和非基本用气。基本用气要覆盖到80%家庭，这部分价格保持基本平稳；非基本用气则要更多发挥市场作用，一般分为三档，第一档是基本用量，第二档和第三档适当加价。
“居民用气这块保持稳定，推行阶梯气价制度，暂时不会调整居民用气价格，...阶梯价格建立以后既保住基本，又减少交叉补贴。”胡祖才表示。
国务院上周表示，将推进价格机制改革，到2017年竞争性领域和环节价格基本放开，政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节。到2020年，市场决定价格机制基本完善。
发改委周三并公布重新修订的《中央定价目录》，以实现政府定价权力清单化，确保在目录之外无定价权。
发改委网站新闻稿称，与现行目录《国家计委和国务院有关部门定价目录》相比较，新修订的《中央定价目录》定价范围大幅缩减。定价种类由13种（类）减少到7种（类），约减少46%；具体定价项目由100项左右减少到20项，约减少80%左右。保留的20项中，以国家发改委为主管理的有13项，以行业主管部门为主管理的有7项。
同时，定价项目清单化。对保留的定价项目均以清单化的形式列出，逐项明确具体定价内容和范围。此外，对目前仍暂按现行办法管理、将来视改革进程等因素适时放开或调整管理方式的部分项目，在目录“脚注”中也逐项作了说明。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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