本周三中国国内汽柴油零售价料将迎来年内首次“三连涨”--安迅思

路透北京5月23日 - 大宗商品市场信息服务商--安迅思指出，根据中国国内现行成品油定价机制调价周期测算, 5月25日24时将迎来2016年的第十轮汽柴油调价节点，料迎来年内首次“三连涨”。

安迅思成品油行业分析师王玫元称，本轮调价周期内国际油价呈现明显涨势，本周三国内汽柴油零售价将迎来年内首次“三连涨”。安迅思监测数据显示，5月20日，安迅思成品油价格变化率指数为5.82%，国内汽柴油零售上涨幅度约185元/吨。

据安迅思数据模型测算，本轮汽柴油计价周期进入第八个工作日，根据目前国际原油走势分析，未来两日油价或受美元汇率增强影响，小幅回落，但大幅下滑可能性不大。

按照目前原油水平看来，5月25日24时（本周三）国内汽柴油零售价涨幅预计在195元/吨，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别上涨0.14元和0.17元。

国际油价方面，受到全球多地区供应中断，以及投行预测影响，国际油价得以继续反弹，受到供应面利多因素影响，短期来看油价或将继续呈现上扬趋势，不过受到美联储可能在6月份加息的消息面作用，美元汇率增强，将抑制国际油价上涨幅度。

国内市场方面，此次零售价格上调之后，国Ⅲ普柴零售价格自去年11月3日调价后，再次进入“5”元时代。据安迅思分析，受原油近期看涨影响，加之天气转暖后，开工率支撑，柴油销售或进入渐好阶段，而汽油因近期无假期支撑，加之北方气温仍较低，车用空调用油量不大，从而使汽油销售或持续淡稳。

今年国内成品油价已经调整了三次。中国国家发改委此前宣布，自今年5月12日零时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高120元人民币和115元。4月27日，国内汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元。

安迅思是全球领先的大宗品市场信息服务商，隶属于名列世界500强的励讯集团（RELX Group）。（完）