本周三中国国内汽柴油零售价料将迎来年内首次“三连涨”--安迅思

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京5月23日 - 大宗商品市场信息服务商--安迅思指出，根据中国国内现行成品油定价机制调价周期测算, 5月25日24时将迎来2016年的第十轮汽柴油调价节点，料迎来年内首次“三连涨”。
安迅思成品油行业分析师王玫元称，本轮调价周期内国际油价呈现明显涨势，本周三国内汽柴油零售价将迎来年内首次“三连涨”。安迅思监测数据显示，5月20日，安迅思成品油价格变化率指数为5.82%，国内汽柴油零售上涨幅度约185元/吨。
据安迅思数据模型测算，本轮汽柴油计价周期进入第八个工作日，根据目前国际原油走势分析，未来两日油价或受美元汇率增强影响，小幅回落，但大幅下滑可能性不大。
按照目前原油水平看来，5月25日24时（本周三）国内汽柴油零售价涨幅预计在195元/吨，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别上涨0.14元和0.17元。
国际油价方面，受到全球多地区供应中断，以及投行预测影响，国际油价得以继续反弹，受到供应面利多因素影响，短期来看油价或将继续呈现上扬趋势，不过受到美联储可能在6月份加息的消息面作用，美元汇率增强，将抑制国际油价上涨幅度。
国内市场方面，此次零售价格上调之后，国Ⅲ普柴零售价格自去年11月3日调价后，再次进入“5”元时代。据安迅思分析，受原油近期看涨影响，加之天气转暖后，开工率支撑，柴油销售或进入渐好阶段，而汽油因近期无假期支撑，加之北方气温仍较低，车用空调用油量不大，从而使汽油销售或持续淡稳。
今年国内成品油价已经调整了三次。中国国家发改委此前宣布，自今年5月12日零时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高120元人民币和115元。4月27日，国内汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元。
安迅思是全球领先的大宗品市场信息服务商，隶属于名列世界500强的励讯集团（RELX Group）。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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