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中国财经 | 2016年 5月 25日 星期三 17:24 BJT

5月26日起汽、柴油价格每吨分别提高210和200元--中国发改委

路透北京5月25日 - 中国国家发改委周三宣布，自5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高210元人民币和200元。这是油价年内第四次调整，也是油价年内连续三次上调。

发改委网站同时公布调整后各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格。发改委此前已于今年1月、4月和5月三次调整油价，此次上调幅度为2015年5月12日以来最大。

最近一次调整是5月12日，国内汽、柴油价格每吨分别提高120元人民币和115元。

发改委称，正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。（完）

浏览发改委通知原文，点选链接： here

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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