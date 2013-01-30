中国今年原油加工量料同比增5.4%至约4.89亿吨--中石油研究院

沪综指收升至15个月新高 料后市继续冲击3300点关口
路透北京4月7日 - 中国股市沪综指周五收升至15个月新高，并为连四日收升。分析师指出，今日大盘震荡盘升，距3,300点仅一步之遥。雄安新区板块依旧维持强势，但持续上涨后市场情绪有所宣泄，走势有所分化。另受国际局势影响，今日市场避险情绪有所提升，黄金和石油股有所表现，料后市股指将继续冲击3,300点关口。
路透北京1月30日 - 中石油研究院周三发布数据称,预计2013年中国石油表观消费量同比增长4.8%至5.14亿吨,全年原油加工量预计约为4.89亿吨,同比增长5.4%.
该院并预计中国2013年原油净进口量达到2.89亿吨,同比增长7.3%.
中国2013年天然气进口总量预计为530亿立方米,同比增长23.8%,液化天然气(LNG)进口量预计为1,650万吨,同比增长14.6%.(完)
(发稿 李文科; 撰写 李然; 审校 曾祥进)
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路透北京4月7日 - 中国股市沪综指周五收升至15个月新高，并为连四日收升。分析师指出，今日大盘震荡盘升，距3,300点仅一步之遥。雄安新区板块依旧维持强势，但持续上涨后市场情绪有所宣泄，走势有所分化。另受国际局势影响，今日市场避险情绪有所提升，黄金和石油股有所表现，料后市股指将继续冲击3,300点关口。
中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
路透北京4月7日 - 为实现中国企业会计准则与国际财务报告准则的持续全面趋同，财政部周四晚间发布新金融工具相关会计准则，主要内容包括将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，将金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以及修订套期会计相关规定以更如实反映企业风险管理活动。