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中国财经 | 2013年 1月 30日 星期三 13:30 BJT

中国今年原油加工量料同比增5.4%至约4.89亿吨--中石油研究院

路透北京1月30日 - 中石油研究院周三发布数据称,预计2013年中国石油表观消费量同比增长4.8%至5.14亿吨,全年原油加工量预计约为4.89亿吨,同比增长5.4%.

该院并预计中国2013年原油净进口量达到2.89亿吨,同比增长7.3%.

中国2013年天然气进口总量预计为530亿立方米,同比增长23.8%,液化天然气(LNG)进口量预计为1,650万吨,同比增长14.6%.(完)

(发稿 李文科; 撰写 李然; 审校 曾祥进)

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