焦点：中国燃油供过于求 炼油商放眼海外市场

特写：大中华地区今年首季联贷骤降 因并购交易减少
路透4月3日 - 今年第一季大中华地区银团贷款额同比骤减46%，降至351亿美元，上年同期为647亿美元，因中国景气持续放缓，且监管限制导致并购活动清淡。
* 柴油供应过剩增加，因炼厂产能提高
* 中石化开发非洲和澳洲市场，在印尼建设油品仓储库
* 首批航煤船货运往美国和加拿大
* 中石油在斯里兰卡开拓市场；中海油或进入柴油交易
路透新加坡11月13日 -从非洲到澳洲，中国炼油商正在放眼海外开发新市场，将供应过剩的航煤和柴油等油品出手，以便与全球贸易公司和新加坡等炼油中心竞争。
尽管中国最近刚成为全球最大的石油净进口国，但却在逐步向燃油出口国转变。越来越多的炼厂开张，而此时恰逢中国经济增长降速，对此反应更为敏感的运输和工业燃油的需求减少。
因此，知情人士称，中国最大的炼油商--中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)及其本土对手们已经开始放眼越南和香港等传统市场之外的地区，寻求出售过剩的油品。
贸易商称，中国柴油出口量明年可能达到每月370万桶，较2013年迄今的均值高出一倍多。
这一急剧转变可能意味着，新增供应压榨亚洲炼油利润率，还可能推动燃油出口价格下降。在亚洲燃油出口增长的同时，中东地区明年也将有更多新炼厂投产，美国出口也在增长。
据行业官员和媒体称，中国的炼厂产能在2012年底接近每日1,200万桶，在2013到2015年间料将每日增长约300万桶，达到印度产能的两倍多。
路透根据政府初步数据进行的计算显示，中国10月总体燃油需求约为每日979万桶。
JBC Energy预计，未来五年汽油和柴油日需求料分别增长61.7万桶和71.8万桶。
中国2013年经济增长目标为7.5%，为逾20年以来最低，用于工厂和重型车辆的柴油需求增长放缓。汽油需求仍表现较好，受快速增长的汽车拥有率支撑。
中国炼厂通常生产30-50%的柴油，因此随着炼厂产能提高，柴油供应过剩局面也会加剧。
“这样巨大的投资周期，人们兴建了这些炼油厂，且技术规格还是以将馏分油产出提升至最高为目标来打造，中国的情况正是如此，”JBCEnergy亚洲主管Richard Gorry称。
他并表示，预计中国在未来10年每年仍是柴油的净出口国。
分析师称，燃料油等重质油料的出口可能也会增加，因为中国明年或许会向更多炼油商开放原油进口市场，减少了燃料油充作原料的需求，尤其是规模较小的炼油商。
**中国石化瞄准新市场及存储**
消息人士指出，中国石油化工旗下的贸易公司联合石化正研究卖到坦桑尼亚、莫桑比克和津巴布韦(辛巴威)，尽管要进入这块非洲市场还面临托克(Trafigura)等老牌贸易公司的挑战。
分析师称，非洲柴油日进口量约为67.3万桶，到2015年可望增至76.6万桶/日。
澳洲方面，消息人士表示未来几年随着当地老旧炼厂关闭，油品进口也料将增加，因此也是另一块潜在市场。分析师表示澳洲柴油日进口量约22万桶，目前多由新加坡和日本供应。
交易商指出，去年联合石化参与了斯里兰卡Ceylon PetroleumCorp的汽油和柴油标案。该公司通常供应油品给印尼和越南。
中石化正在扩建仓储设施，这将便于进行贸易及出口。该公司计划在印尼巴淡岛自贸区建立东南亚最大的石油储备库，可以存储1,600万桶原油及油品。该项目紧邻亚洲石油贸易中心新加坡。
一名知情消息人士称，中石化还在印尼加里曼丹省(Kalimantan)建设储备库。
**中石油和中海油**
中国最大石油生产商--中国石油天然气集团上市子公司中石油(0857.HK)(601857.SS)去年获得一份向斯里兰卡出售柴油的定期合同。
一名知情人士透露，中国海油也在寻求明年从惠州炼油厂出口约150-300万桶柴油。
该公司的炼厂产能到明年料将从目前的每日24万桶提升近一倍。
这名消息人士表示，中海油也可能考虑向香港或菲律宾售油。
中国的长期目标是支应国内的燃料需求，而不是成为大型净出口国。然而，原计划本是在供不应求时提高炼厂产能，目前反而造成燃料过剩，从而带来贸易机会。
要求炼厂供应清洁燃料的规定可能导致老旧独立的炼厂关闭，进而缓解供应过剩局面。如果供应远大于需求，中国当局或许会放缓或暂停建设新炼厂。
“中国的目标是达到平衡，而不是成为大型的油品进口国或出口国，”JBC Energy的Gorry称。(完)
(编译 朱晓军/张若琪/王翔琼；审校 李爽/王洋)
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