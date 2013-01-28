2012年中国成品油表观消费量同比增长3.3%--发改委

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京1月28日 - 中国中国家发展和改革委员会公布,2012年全年成品油表观消费量同比增长3.3%至25,080万吨,全年天然气表观消费量增长13%.
刊登在发改委网站上的新闻稿称,去年全年中国生产原油20,459万吨,同比增长1.6%;加工原油41,526万吨,同比增长2.1%.
中国去年全年生产成品油25,726万吨,增长4.1%,12月底成品油库存同比上升100万吨,较11月底增加68万吨,保持正常水平.
天然气方面,去年全年天然气表观消费量为1,471亿立方米,增长13%.去年全年国内天然气产量1,077亿立方米,同比增长6.5%;天然气进口量(含液化天然气)425亿立方米,增长31.1%.(完)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。