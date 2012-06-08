息旺能源称成品油零售价周六下调

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京6月8日电---行业网站息旺能源(C1)周五引述中国两大石化企业和物价局消息称,发改委将於周六(9日)凌晨下调国内成品油价,幅度为汽油530元人民币/吨,柴油510元/吨.
息旺能源并称,该降幅折合升价汽油0.38元/升、柴油0.43元/升.
这是中国今年以来第四次调整成品油价格.
发改委前次决定自5月10日起,将汽、柴油价格每吨分别降低330元人民币和310元.(完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
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