通胀降温缓解炼油亏损 两大油企今年盈利看好

《路透早报》--2月25日
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
* 汽柴油调价未到位,中石油和中石化首季业绩难见起色
* 原油价走高有利上游业务,全年计两大油企盈利料双位数增长
* 中海油则仍受油田停产困扰
* 估值能否调升,端视通胀降温下汽柴油和天然气价改进展
记者 雷美珍
路透香港4月5日电---中国今年以来已两度上调汽柴油价,希望缓解炼油商亏损压力,加上原油价走高对上游业务获利提供支持,两大油企中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国石化(0386.HK)(600028.SS)今年盈利可望明显上升.
去年四季度中石油和中石化净利按年下跌逾两成,并逊於市场预期,主要受累于炼油业务亏损扩大以及特别石油收益金(俗称"暴利税")增加拖低上游业务获利.
分析师称,今年首季国际原油价走高,中国两度上调汽柴油价仍不足以助炼油商扭亏为盈,下游业务获利面临压力.但另一方面,今年起特别石油收益金起徵点提高的效应进一步显现,令上游业务获利增厚.此消彼长之下,首季度业绩难见起色,但相信不会比上季显着转差.
"全年计,由於产量和油价的增长带动上游业务上升,整体业绩将有所好转."瑞穗证券分析师陈盛勋说.
根据汤森路透综合预测,中石油和中石化於2012年度净利分别达1,589亿元人民币和837亿元,按年增长19%及14%.而备受主要油田停产困扰的中海油(0883.HK)於2012年度净利预估按年下跌1.7%.
受到供应偏紧以及地缘政治因素影响,今年以来国际油价显着上扬,部分投行此前已上调今年油价预测.
专注于上游油气开发的中海油去年净利按年升29%,是三家油企之中表现最优,对油价的敏感度亦最高.不过公司仍然受到主要在产油田--蓬莱19-3停产的影响,估计今年产量基本持平,或者仅小幅增长.分析师寄望蓬莱油田尽快恢复生产,以提升产量及盈利表现.
布兰特原油期货5月合约上周五(3月30日)结算价报122.88美元,在第一季跳升15.50美元或14.4%,录得2011年第一季以来最大季度涨幅.
**油价上扬**
不过业绩好转的因素,还不足以支持两大油企获得市场重估其股份价值,因投资者觊觎中国加快汽柴油和天然气的定价机制改革,以理顺国内外价差,使炼油商和天然气开发商能够获取合理利润,不再承担政策性亏损.
此前中国官方再次就成品油价格改革表态,国家发改委副主任彭森称,今年要择机推出成品油价格改革方案,缩短调价周期,改进调价操作方式,提高机制运行的透明度.
但市场对於价改推出时点上看法分歧.投行美银美林认为,目前油价高企不利於机制优化方案的实施,以免汽柴油价急剧上涨.高盛则认为,目前中国的居民消费价格指数(CPI)涨幅呈持续回落的趋势,是优化成品油定价机制改革的最佳时机.
中国2月CPI同比上涨3.2%,创下2010年6月以来最低水准.业内分析师普遍认为,通胀压力料持续缓解,实现政府提出的今年通胀率控制在4%左右的目标应无虞.
瑞信私人银行中国证券策略师邓智杰则称,中国的成品油和天然气的定价机制改革势在必行,惟出台时机上以天然气价改较为乐观,因为国际油价仍然居高不下,如果成品油价过快上涨,对经济造成压力.
"成品油定价机制改革已经明确列入国务院总理报告之中,相信会继续往前推动",亚洲最大炼油商--中石化的董事长傅成玉说.
而中石油面对原油加工量比中石化少,但炼油亏损比中石化多的情况,公司总裁周吉平表示,将加快炼厂扩建,以加大从中东进口劣质原油,降低成本.
去年度,按国际会计准则,中石油的炼油业务亏损600亿元,为自2008年以来最严重;同期中石化炼油业务仅蚀357.8亿元,主要由於中石化加工较便宜的劣质原油(即重质、高硫)为主,成本相对较低.
中石油今年还将面对进口天然气业务亏损进一步扩大,其去年已亏损214亿元,而今年的进口量明显增加.
**进口天然气亏损**
中石油总裁周吉平称,今年将从中亚进口天然气241亿立方米,进口液化天然气(LNG)42亿立方米.而去年进口中亚和LNG分别155亿立方米和18.3亿立方米.
"进口天然气业务亏损是否进一步扩大,视乎中国的天然气定价机制改革情况."他说,去年广东和广西地区开展天然气价改试点,将逐步推向全国,相信这个实施需要一个过程,也要考虑各方面的承受能力.
摩根大通分析师Brynjar Eirik Bustnes在报告中称,今年价改方案如无进展,则中石油的天然气业务亏损进一步扩大."通胀降温的情况下,中国有可能加快汽柴油调价步伐,投资者应吸纳中石化的股份,而非中石油."
瑞信私人银行的邓智杰称,由於上下游业务比例相当,中石油的股价对於油价变化的敏感度相对不高,但一旦天然气价明显提升,对中石油的估值带来重要作用.
中石油占国内天然气供应量逾60%,相信最能受惠于天然气价改,因天然气价上涨不但令中石油的业务收益增加,其庞大的天然气储量规模亦获得估值调升.
自去年底"两广"地区实施天然气价改,中石油的股价获得支持.由年初至今,中石油累计升逾13%,跑赢同期恒生指数.HSI逾11%升幅.而专注于上游业务的中海油股价更升逾16%.
根据汤森路透综合预测,中石油的市盈率为10.26倍,而中石化和中海油分别为7.16倍和8.25倍.而国际同业艾克森美孚(XOM.N)和皇家荷兰壳牌(RDSa.L)的市盈率分别为10.54倍和8.26倍.
以下为三家油企2011年盈利以及主要经营指标对比:
中石油 中石化 中海油
净利(亿元人民币) 1,329.61 732.25 702.55
增减幅(%) -5 +2 +29
油气产量(百万桶油当量) 1,285.6 407.91 331.8
增减幅(%) +4.7 +1.6 +0.7
原油探明储量(百万桶) 11,128 2,848 -
天然气探明储量(十亿立方英尺) 66,653 6,709 - (完)
--审校 屈桂娟
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