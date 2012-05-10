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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 10日 星期四 08:44 BJT

中国成品油价七个月来首降

国际市场油价近期快速下跌後，中国周三宣布将汽、柴油价格每吨分别降低330元人民币和310元。此举为中国今年以来第三次调整成品油价格，亦为去年10月以来首次下调成品油价。

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