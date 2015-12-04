焦点：2016年中国战略石油储备购买规模有望翻一番

路透新加坡/北京12月4日 - 明年中国有望将战略原油购买规模扩大一倍，因当前油价经历史上罕见溃跌，引发新一轮购买热潮。中国的采购料将给油市带来一定支撑。

根据路透所调查五位分析师中的多数观点以及路透分析人员收集的数据，中国政府将在2016年向其战略石油储备(SPR)中增加7,000万-9,000万桶原油。

这一规模相当于中国将近两周的平均进口量，将帮助推动该国整体石油购买规模达到纪录高位，挑战美国全球最大石油进口国的地位。

中国战略石油储备任何采购新迹象都将给原油价格LCOc1 CLc1带来难得的支撑。在全球产量飙升拖累下，2014年以来油价已腰斩过半。石油输出国组织(OPEC)将于周五在维也纳举行会晤，商讨产出目标。

“(中国)明年的储备规模将大于今年，”能源咨询公司FGE分析师Wendy Yong称。

为增强本国能源独立性，中国自2006年开始秘密扩建战略石油储备，目标是达到经济合作暨发展组织(OECD)相当于90日进口需求的标准。中国国家发改委周五没有回复记者的置评请求。

FGE、咨询公司ICIS和巴克莱的研究员估计，明年中国将把战略原油储备计划下的原油进口量提升一倍至7,000-8,000万桶，相比之下2015年为3,000-4,000万桶。而还有分析师认为明年数量可能会更高。

“中国的战略石油储备仍有大量的闲置容量，估计还能吸纳1,200万吨(8,800万桶)原油”，汤森路透Oil Research and Forecasts的亚洲主管Yaw Yan Chong表示。他还表示，只要油价保持在相对低位，中国政府就将努力充实库存。

他表示，基于对中国进口数据的分析，这相当于中国战略石油储备剩余存储能力的66%。

再进口约9,000万桶原油将使得中国总的战略石油储备达到逾3亿桶，这令官方设定的2020年时战略石油库存达到5.5亿桶的政府目标完成了一半还多。

目前有六座新的战略石油储备地正在建设当中，包括一些隶属于战略储备计划下的商业资产，总存储能力在1.46亿桶，分析师预计这其中的大部分都将在明年得以充实。

不过一些资深中国交易员更为谨慎，认为在今年天津港爆炸事件后在安全监管方面的收紧，可能会推迟新存储设施的建设，从而抑制进口。

一位此前曾参与过储备采购的贸易界高管估计，估计2016年将额外存储3,000万桶，今年则为2,000-3,000万桶。由于事情的敏感性，他拒绝具名。(完)