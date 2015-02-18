中石油与中石化盘中明显上扬 稍早有报导指两者可能合并

中国将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策先行区--国土部
路透北京5月3日 - 中国国土资源部最新表示，经与河北省和雄安新区共同研究，国土部计划将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策的先行先试区。
路透香港2月18日 - 中国两大石油公司--中国石油(0857.HK)与中国石化(0386.HK)周三盘中曾涨逾4%及5%，稍早有报导指中国考虑石油行业重组事宜，包括两大油公司合并的可能性。
香港时间11:30，中石油H股升3.33%，报9港元；中石化升4.17%，报6.49港元。连同升2.71%的中海油(0883.HK)，“三桶油”引领恒生指数.HSI走高0.23%。
据华尔街日报报道，中国政府考虑将中石油与中石化的母公司合并，以及将中海油母公司与中化集团合并的可能性，以创造能够与美国石油巨头艾克森美孚(XOM.N)匹敌的中国企业，并趁低油价进行合并以提高企业营运效率。
野村证券分析师关荣乐称，中国重组石油行业的方向正确，亦有利于中国油企海外发展和提升盈利效益，惟合并的落实时间可能较为漫长，相信中石化与中石油今天的股价表现主要受沽空盘补仓带动，因投资者此前在油价下滑减持油企仓位后，现时入市态度依然审慎。（完）
(记者 雷美珍；审校 梁慧仪)
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