中国原油期货交易及结算等细则向外征求意见 每日涨跌至多4%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月24日 - 中国上海国际能源交易中心近日公布外界关注的原油期货标准合约、交易、结算等业务规则的征求意见稿。拟推出的原油期货为中质含硫原油，每天价格涨跌最大不超过4%。
原油期货以人民币计价和结算，交易单位为100桶／手，最小变动价位为0.1元人民币／桶，最低交易保证金为合约价值的5%，交割日期为最后交易日后连续五个交易日，交割油种为中质含硫原油，基准品质为API度32.0，硫含量1.5%，具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定。
原油期货交易规则规定，交易指令每次最小下单数量为1手，每次最大下单数量为500手，使用程序化交易应当事先向能源中心备案。套期保值交易实行额度管理和资格认定制度，具有真实套期保值交易需求的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者客户均可以申请套期保值交易资格。
在套利交易方面，上海能源交易中心初期暂不推出跨品种套利机制，只有跨期套利机制。具有套利需求的，可以申请套利交易持仓额度。
根据此前公布的相关规定，境外交易者可通过境外特殊非经纪参与者、境外特殊经纪、作为期货公司客户、透过境外中介委托期货公司等四种途径参与交易。
原油期货结算细则（征求意见稿）规定，能源中心运行初期，只对会员进行结算，暂不赋予境外特殊参与者与能源中心直接进行结算的权利。境外特殊参与者应当委托会员进行结算，会员则需相应增加结算准备金余额。
为最大限度地提高货币资金的使用效率，上海能源交易中心允许使用相关外币资金作为保证金使用。
去年12月，中国证监会批准上海期货交易所在其国际能源交易中心开展原油期货交易，将择机批准原油期货合约上市挂牌日期。上海期货交易所理事长宋安平6月底曾透露，准备在三个月左右时间推出原油期货。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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