中国海外称深圳房产项目被当局锁定 非因集团违规

路透香港1月16日 - 中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)周五称，由该公司发展的深圳龙岗区房产项目已经完成转让及审批程序，有关房产被政府锁定，并非因集团违规。

近日多家香港上市的房地产公司澄清有关公司及管理层的不利传闻，包括深圳为基地的花样年控股(1777.HK)与同样于深圳起家的华南城(1668.HK)。

属中央企业的中国海外于深圳龙岗区的阅景花园1号楼至4号楼被深圳国土机关锁定，但公司澄清，有关房产被临时锁定是因为深圳国土机关就规管该类房产采纳的一般管理措施所致，并非因集团不遵守任何法定及程序上的规则和要求。

“有关房产的所有单位均已出售及交付给买家，而有关的中国注册登记和审批程序均已完成。因此，董事会认为有关事件对本集团的业务或财务状况不造成影响。”中国海外并称，有关房产属安居型商品住宅，仅售予指定中国合资格买家。

中国海外周五盘中曾跌近7%，香港时间14:23，该股跌2.38%，报24.65港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。