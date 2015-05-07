中国投资团队为OmniVision私有化寻求8亿美元贷款

路透香港5月7日 - 路透旗下基点引述消息人士说法指出，一中国投资团队正寻求8亿美元贷款，以支持Nasdaq上市公司OmniVision的私有化。

中国银行为牵头行及独家簿记行，招商银行为主办行。一名消息人士称，中国银行将提供较高比重的贷款。

消息人士指出，本次贷款包含一笔六年定期贷款，及一笔一年期的过桥贷款。

OmniVision主要生产供智能手机及平板电脑用的图像传感器芯片，该公司于4月30日同意由一中国投资团队进行私有化，该投资团队成员包括私募股权业者北京清芯华创投资管理有限公司、中信资本控股有限公司、以及金实投资有限公司等，收购金额为约19亿美元现金。

投资团队付出的OmniVision每股价格为29.75美元。

OmniVision客户包括苹果等等，而竞争对手则有索尼、三星电子及奇景科技。

OmniVision首席执行官Shaw Hong在完成交易之后预料仍留任，预料这笔交益将可在2016财年第三或第四季完成。

摩根大通证券为OmniVision财务顾问，美银美林则是中国投资团队的财务顾问。

中国国际金融有限公司(CICC)则是做为国内的财务顾问。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

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