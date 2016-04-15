中国三四线城市网购普及率提升及社交购物兴盛成电商新动力--麦肯锡

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月15日 - 国际咨询公司麦肯锡最新调查报告指出，拉动中国电商成长的新动能正在渐次发力，主要潜在增长主题包括三四线城市网购普及率的持续提升、社交购物的兴盛以及跨境电商与国内渠道的互补融合等。
麦肯锡在今年1月共调查了3,120名中国网络消费者，受访者覆盖了所有具代表性的地区及收入水平。调查显示，国内电子商务及O2O（线上线下）服务仍充满潜力，旅游O2O服务大受欢迎，餐饮O2O在大力度价格补贴下保持快速发展。
“中国电子商务正在进入成熟期。”麦肯锡全球资深董事刘家明指出，未来增势将逐渐放缓。企业只在顺应潮流，在新客户群、新的产品品类和新的销售渠道上做足功课，才能主导未来的发展。
最新调查结果显示，国内三线以下城市的网络零售总额去年首次追赶上了一二线城市。考虑到三四线城市仍有1.6亿网民（相当于一二线城市现有网购者总数）还未曾尝试网购，那里电商市场应有巨大潜力可挖。
目前一二线城市的电商普及率为89%，增长空间有限，三线以下城市的普及率仅62%。刘家明表示，阿里巴巴(BABA.N)和京东(JD.O)等电商巨头都在拓展包括农村在内的低线市场，大力投资改善物流系统。对长期以来视一二线城市为主战场的品牌商而言，应重新思考其区域选址战略，并适时做出调整，以把握低线城市机会。
报告指出，一二线城市未来电商的增长主要依靠网购频率的增加、购物品类的扩大及单次消费额的提升。商家可运用数据分析来了解消费群体细分需求，引导交叉销售等。
调查还发现，社交媒体不仅左右了消费者的购买决定，还引导消费者在这些平台上直接购买，受访者中有三成曾在腾讯(0700.HK)微信上购物，比去年高出一倍。服饰、个人护理等冲动性品类最受微信购物者的青睐，微信渠道已占这些品种网络销售额的25%-30%。
报告还指出，约有五分之一的网络消费者利用跨境电商购物，一线城市消费者较青睐本地不易买到的高级进口保健品（如营养品、药品和医疗用品），而二线城市消费者则喜欢购买奢侈品。
报告称，近期中国政府发布跨境电商税收新政，相信未来中国消费者更倾向于购买国内买不到的商品，而不是出于价格更划算的考虑。因此，对于某些在中国受欢迎却很难买到的海外品牌，跨境电商就将有效满足中国消费者的这类需求，并不需要在初期建立本地分销网络。
三年前，中国超越美国，成为全球最大网络零售市场。去年中国网络零售市场规模达到近6,300亿美元，比美国市场高出近八成。中国电子商务占零售总额的比例高达13.5%，略低于英国。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。