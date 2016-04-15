中国三四线城市网购普及率提升及社交购物兴盛成电商新动力--麦肯锡

路透上海4月15日 - 国际咨询公司麦肯锡最新调查报告指出，拉动中国电商成长的新动能正在渐次发力，主要潜在增长主题包括三四线城市网购普及率的持续提升、社交购物的兴盛以及跨境电商与国内渠道的互补融合等。

麦肯锡在今年1月共调查了3,120名中国网络消费者，受访者覆盖了所有具代表性的地区及收入水平。调查显示，国内电子商务及O2O（线上线下）服务仍充满潜力，旅游O2O服务大受欢迎，餐饮O2O在大力度价格补贴下保持快速发展。

“中国电子商务正在进入成熟期。”麦肯锡全球资深董事刘家明指出，未来增势将逐渐放缓。企业只在顺应潮流，在新客户群、新的产品品类和新的销售渠道上做足功课，才能主导未来的发展。

最新调查结果显示，国内三线以下城市的网络零售总额去年首次追赶上了一二线城市。考虑到三四线城市仍有1.6亿网民（相当于一二线城市现有网购者总数）还未曾尝试网购，那里电商市场应有巨大潜力可挖。

目前一二线城市的电商普及率为89%，增长空间有限，三线以下城市的普及率仅62%。刘家明表示，阿里巴巴(BABA.N)和京东(JD.O)等电商巨头都在拓展包括农村在内的低线市场，大力投资改善物流系统。对长期以来视一二线城市为主战场的品牌商而言，应重新思考其区域选址战略，并适时做出调整，以把握低线城市机会。

报告指出，一二线城市未来电商的增长主要依靠网购频率的增加、购物品类的扩大及单次消费额的提升。商家可运用数据分析来了解消费群体细分需求，引导交叉销售等。

调查还发现，社交媒体不仅左右了消费者的购买决定，还引导消费者在这些平台上直接购买，受访者中有三成曾在腾讯(0700.HK)微信上购物，比去年高出一倍。服饰、个人护理等冲动性品类最受微信购物者的青睐，微信渠道已占这些品种网络销售额的25%-30%。

报告还指出，约有五分之一的网络消费者利用跨境电商购物，一线城市消费者较青睐本地不易买到的高级进口保健品（如营养品、药品和医疗用品），而二线城市消费者则喜欢购买奢侈品。

报告称，近期中国政府发布跨境电商税收新政，相信未来中国消费者更倾向于购买国内买不到的商品，而不是出于价格更划算的考虑。因此，对于某些在中国受欢迎却很难买到的海外品牌，跨境电商就将有效满足中国消费者的这类需求，并不需要在初期建立本地分销网络。

三年前，中国超越美国，成为全球最大网络零售市场。去年中国网络零售市场规模达到近6,300亿美元，比美国市场高出近八成。中国电子商务占零售总额的比例高达13.5%，略低于英国。（完）