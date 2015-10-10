专访：Booking.com寻求在中国和美国扩张业务-CEO

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透阿姆斯特丹10月9日 （记者 Toby Sterling） - Booking.com执行长休斯顿（Darren Huston）在采访中称，公司过去10年快速发展并在欧洲在线旅游行业占主导地位后，目前正在寻求在中国和美国扩张业务。
同时掌管Booking.com和其美国母公司Priceline Group (PCLN.O)的休斯顿称，Booking.com目前的目标是把三季度的网站预定量提高20%，而且未来数年公司业务仍将增长。
“目前旅游业的增速是GDP增速的两倍，自由行增速也比跟团游的增速快，而线上（旅游业）的增速也超过了线下市场。因此，我们有三大有利因素，”休斯顿从Booking.com阿姆斯特丹办公室对路透说。
“（在这个行业），若不能以双位数增长，那就会跟不上。”
休斯顿称，他在在线旅游行业没有看到太多中国和全球经济放缓的证据，Booking欧洲业务激增出现在2008年金融危机后。
“我认为，中国的中期和长远（发展）趋势没有任何变化，”他说。
“旅游业也难以幸免：人们可能进行短程旅游，也可能降低档次……但仍会旅游，”他说。
休斯顿表示：“我们在美国有更多事情要做。”他补充说，公司在2013年才开始宣传Booking.com品牌广告，这是在美国的知名度相对较低的原因之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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