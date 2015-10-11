专访：Booking.com寻求在中国和美国扩张业务-CEO

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透阿姆斯特丹10月10日 （记者 Toby Sterling） - Booking.com执行长休斯顿（Darren Huston）在采访中称，公司过去10年快速发展并在欧洲在线旅游行业占主导地位后，目前正在寻求在中国和美国扩张业务。
同时掌管Booking.com和其美国母公司Priceline Group 的休斯顿称，Booking.com目前的目标是把三季度的网站预定量提高20%，而且未来数年公司业务仍将增长。
“目前旅游业的增速是GDP增速的两倍，自由行增速也比跟团游的增速快，而线上（旅游业）的增速也超过了线下市场。因此，我们有三大有利因素，”休斯顿从Booking.com阿姆斯特丹办公室对路透说。
“（在这个行业），若不能以双位数增长，那就会跟不上。”
休斯顿称，他在在线旅游行业没有看到太多中国和全球经济放缓的证据，Booking欧洲业务激增出现在2008年金融危机后。
“我认为，中国的中期和长远（发展）趋势没有任何变化，”他说。
“旅游业也难以幸免：人们可能进行短程旅游，也可能降低档次……但仍会旅游，”他说。
休斯顿表示：“我们在美国有更多事情要做。”他补充说，公司在2013年才开始宣传Booking.com品牌广告，这是在美国的知名度相对较低的原因之一。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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