专访：Booking.com寻求在中国和美国扩张业务-CEO

路透阿姆斯特丹10月10日 （记者 Toby Sterling） - Booking.com执行长休斯顿（Darren Huston）在采访中称，公司过去10年快速发展并在欧洲在线旅游行业占主导地位后，目前正在寻求在中国和美国扩张业务。

同时掌管Booking.com和其美国母公司Priceline Group 的休斯顿称，Booking.com目前的目标是把三季度的网站预定量提高20%，而且未来数年公司业务仍将增长。

“目前旅游业的增速是GDP增速的两倍，自由行增速也比跟团游的增速快，而线上（旅游业）的增速也超过了线下市场。因此，我们有三大有利因素，”休斯顿从Booking.com阿姆斯特丹办公室对路透说。

“（在这个行业），若不能以双位数增长，那就会跟不上。”

休斯顿称，他在在线旅游行业没有看到太多中国和全球经济放缓的证据，Booking欧洲业务激增出现在2008年金融危机后。

“我认为，中国的中期和长远（发展）趋势没有任何变化，”他说。

“旅游业也难以幸免：人们可能进行短程旅游，也可能降低档次……但仍会旅游，”他说。

休斯顿表示：“我们在美国有更多事情要做。”他补充说，公司在2013年才开始宣传Booking.com品牌广告，这是在美国的知名度相对较低的原因之一。(完)