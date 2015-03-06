香港《经济日报》：工作报告透视 内房炒波幅

（3月6日财经评论）

工作报告透视，内房炒波幅/ 林瑞芬

港股表现仍然麻麻，恒指昨收报24,193，跌1.1%；国指昨收11,597，跌1.2%，大市成交额921亿港元。恒指受制25,000而回，短期宜守稳24,000心理关口。国指而言，受制12,400左右而回，11,500为短期主要支持关键。

随着国务院总理李克强公布政府报告，2015年中国经济大方向确立，今年经济低一点增长是共识，GDP增长由去年实质的7.4%降至今年目标7%左右不意外。增长降速只要不是失控，中国集中力量调整经济结构，维稳就业人数的增长，改革释红利，投资者对A股的未来钱景仍会保持审慎乐观。

上证指数昨收报3,248，跌1%。本周而言，在大型股仍然上落下，创业板股保持活力，创业板历史性的冲破2,000，昨收报2014，仍涨0.3%。目前创业板的平均市盈率已逾80倍，是否疯狂？无疑，若以上证对应80倍市盈率，该是2007年时逾6,000点的泡沫爆破水准，现在以此水准入市或面临当年的风险。纳指本周也曾重回2000年科网泡沫爆破接近高点逾5,000点水平，令投资者感慨！警惕着泡沫爆破的痛苦，纳指这一个泡沫用近十五年去平复。而此一时已不同彼一时，当时纳指市盈率近120倍，现在约23倍，当时的十大科网股份，现在市场领导的只有微软、思科及英特尔，而这些已成旧科技企业，盈利基础稳而可以稳定地派息。如计入通胀，今时今日纳指5,000点水平还是低，要到7,000点才合理。

然而，本周据深交所对创业板公司2014年的业绩增速统计显示，2014年度创业板421家公司合计实现营业收入3,431.46亿港元，平均每家公司为8.15亿港元，较上年同期增长27.03%；合计实现净利润393.53亿港元，平均每家公司为0.93亿港元，较上年同期增长22.71%。营业收入和净利润增长速度为近三年最高。另外，2014年创业板上市公司净利润增长率近三年来首次接近营业收入增长率，实现了利润和收入的同步增长，盈利高增长仍然支持创业板。此外，创业板是新兴产业股票的汇聚地，顺应中国经济调结构，转型升级需要。中国内地的创业板股指升至何等高度，还是未知之数，紧盯创业板股盈利的增速，停时方为见顶时。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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