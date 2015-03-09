今年中国经济增速下行压力相当大 7%目标很有挑战性--瑞银

路透上海3月9日 - 国际投行瑞银中国首席经济学家汪涛周一表示，受房地产市场及相关产业链的牵累，今年中国经济增速下行压力非常大，中国政府制定的今年7%左右增速目标很有挑战性。

正在召开的十二届全国人大三次会议上公布的中国2015年政府工作报告，将今年国内生产总值（GDP）增速目标设定在7%左右；2014年实际增速则为7.4%。不过瑞银最新对中国GDP增速的预期仍维持在6.8%。

“今年我们认为实现7%左右的GDP增长的目标，还是有非常大的挑战，需要宏观政策放松来支持，而且也需要加速一些改革措施来支持。”她在一电话会上表示。

在汪涛认为，今年中国经济下行压力主要来自于房地产行业深度调整对整个经济体带来的压力。房地产的调整，不仅仅是房地产本身的投资会比较弱，同时会对整个产业链，比如说矿山、大宗商品、钢铁、水泥、建筑、机械等等行业都带来负面的影响。再加上很多重化工行业本来就出现了产能过剩，房地产下行，使得产能过剩问题在某些部门更加严重。

当然，今年中国经济亦有一些正面因素，包括政府将加大基础设施投资，例如铁路、城市管网设施、公共服务产品等；就业形势不错及社会保障体系加强，居民消费会有不错成长；欧美经济复苏会令中国出口出现恢复性增长。但这些正面因素与房地产下行带来的压力大部分对冲，因此中国经济成长的挑战仍不小。

在宏观政策方面，她认为，今年政策将松绑，无论是货币和财政政策，还是房地产相关的政策。近几个季度，中国已出现资本外流现象，国内流动性被动收缩，因此中国央行需要采取一些流动性管理的手段，比如常备借贷便利，中期借贷便利，以及降准等来抵消流动性收缩的影响。不过，去年央行的种种流动性操作，以及近期的降息降准只是局部冲销流动性紧缩，并未真正形成货币政策宽松。

汪涛预期，今年中国央行还会降息两次至三次，即50-75个基点，“但这个离中性还有一点距离，更不要说是宽松了。”

而从降准来讲，她认为，如果不加大其他的对冲力度，今年中国可能需要三到四次降准，才能勉强保持流动性的平稳。估计今年中国央行可能会采取一个“组合拳”，未来还有一至两次降准，另外会用中期借贷便利(MLF)和常备借贷便利(SLF)的手段去注入流动性，保持货币信贷政策中性的增长。

她还表示，改革今年可能不会有特别快的进展，包括国企改革和土地改革方面。虽然改革速度也会比往年加快，但是这些部分毕竟难度比较大，牵扯的面比较广，争议性也比较大，很多地方还没有形成共识，更多的是采取一些试点，而不是全面推进。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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