必须更好地发挥政府在金融稳定中的作用--人民日报署名文章

路透北京7月23日 - 在中国股市正从股灾中逐渐恢复，《人民日报》周四发表署名文章，称必须认清金融发展、改革与稳定的关系，并称稳定对于金融体系的重要性远远超过了经济的其他方面，必须更好地发挥政府在金融监管和风险防范、保持金融稳定中的作用。

刊登在人民日报第二版上的该文章指出，应急管理是特殊时期的特事特办，不能按照一般监督管理的标准来衡量和要求。应急管理中采取的一些措施可能具有短期性质，但既不能理解为发展转向，更不能理解为改革倒退。对符合发展改革方向的应急管理措施，要逐步完善，并规范化、机制化，对临时性的应急管理措施要择机退出。

文章称，金融改革和创新是金融发展的根本动力和重要手段，防范和抵御金融风险、保持金融稳定则是金融发展和改革的重要前提。认识并处理好金融发展、金融改革和金融稳定的关系是现阶段面临的重要课题。

文章指出，在金融发展和改革过程中，时刻不能忘记金融稳定这个重要前提。金融稳定既是金融发展的前提，也是金融改革的前提。并称进一步深化金融发展与改革、培育强大的金融体系并提高抗风险能力是实现金融长期可持续稳定的根本。

文章表示，实现金融稳定必须加强和改进金融监管、构建金融安全网，必须在推进金融市场化改革的同时，更好地发挥政府在金融监管和风险防范、保持金融稳定中的作用。

“在发生异常波动的情况下，政府出于稳定目的进行应急干预是必要的、也是必然的，是履行监管职能的应有之义，不是越位，也没有出界。”文章称。

文章指出，保持金融稳定一定要树立底线思维，坚持金融稳定在金融工作中的优先地位。如果出现市场大幅波动和机构异常情况，必须果断行事，该出手时就出手，不能犹豫不决，延误战机。宁可高估困难，也不能盲目乐观。

最近一个月来，中国A股市场持续大幅下跌，投资者信心极度受挫。为稳定市场防范金融风险，中国出台诸如降息和定向降准、降低股票交易费用等多条政策出手救市，而在7月10日当周国务院各部委更是密集出台多项重量级政策。随着利好政策累积效应显现和技术性反弹需要，大盘在报复性反弹之后进入震荡整理阶段，没有再次出现螺旋式下跌行情。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 林琦/杨淑祯)

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