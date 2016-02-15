香港《明报》：今年“两会”五大焦点 内政外交无一轻松

（2月15日社评）

农历新年过后，内地进入「两会时间」。所谓「两会」是指一年一度的全国人民代表大会和全国政协例会，作为中国政治体制的立法议政平台，每年的「两会」是中国政治少有的对外开放「窗口」，是外界近距离观察内地政经走向的难得机会，因此会引来国际舆论的高度关注。

中国的人大和政协都是五年一届，今年的全国人大和政协都是十二届四次会议。虽然反腐败、民生问题依然是「两会」热点，但以下五大焦点特别值得留意。

一如官方宣布，今年「两会」的主要议题是审议通过经济社会发展的第十三个五年（十三五）规划纲要，十三五纲要将会是「两会」的首要焦点。虽然去年的中共十八届五中全会已经公布了对十三五规划的「建议」，并将「创新、协调、绿色、开放、共享」确定为十三五时期的五大发展理念，但毕竟还是粗略框架，未来五年的经济增速、新增就业职位数、登记失业率及物价加幅等的具体指标，都有赖「十三五规划纲要」作出明确规定。

自「十二五规划」以来，港澳在国家的五年规划中都有独立篇章，「十三五规划纲要」对香港未来在经济上扮演角色作何种规划和统筹，更是港人关心的。

如果说十三五规划擘划的是未来五年的长远蓝图的话，人们更关注《政府工作报告》中对今年内地经济的表述和展望。因此，对今年内地经济形势的观察和预期，是这次「两会」上引人注目的另一大焦点。

2016年内地经济会否硬着陆？这轮经济下滑究竟是调整期的阵痛还是深层衰退的开始？今年内地经济增长目标是6.8%、6.5%，还是更低？这些都是市场关心的重点。

总理李克强农历年前在会见在华外国专家时称，「猴子乐观向上，相信猴年的中国经济也会充满生机和活力。」他还大派「定心丸」说，「中国的发展从来都是在挑战中前进的，只要我们努力，没有过不去的『火焰山』！」人们期待着在即将到来的「两会」上，透过总理、财长、央行行长、商务部长等多场记者会，以及与会高官与人大代表、政协委员的言论，看到中国政府令人信服的翻越「火焰山」方法，特别是在「供给侧」结构改革，包括大型国企改革等方面，能推出什么样的重大举措，恢复世人对中国经济的信心，才是关键所在。

过去一年，中国各项改革的最大举动当属军队体制改革。在今年「两会」上，与军队改革的相关话题，相信也会是世人关心的重要焦点。

作为全国人大最大的单一代表团，200多名解放军与武警人大代表，每年都是传媒追逐的一大目标，每年中国的军费开支预算，也往往是全国「两会」的重要头条新闻。今年在军队改革大刀阔斧之下，解放军代表的动向、军费开支的增减，更是动见观瞻。在军队改革中，在经济下滑的背景下，军费开支无论是保持过往多年的两位数增幅，还是掉头向下，都颇引人注目。

今年「两会」的另一个焦点将会是外交议题。去年底以来，中美、中日、中韩、中朝、中越等国的双边关系发生了连串变化。南海形势日趋紧张，朝鲜半岛又核云密布，令中国周边的外部环境渐趋严峻，也给国家主席习近平倡导的「一带一路」战略带来重大挑战。在中国政经外交精英云集的「两会」上，人们将可聆听到更多中国外交的应对之道，特别是总理和外长的例行记者会，更可令人有机会一窥对于上述挑战的应对策略。

最后，2016新年伊始，台湾与香港都风云丕变。台湾选出了主张「台独」的民进党籍新总统，令两岸关系近年的良性互动出现了逆转的苗头。在香港，大年初一夜晚发生的暴力骚乱，令社会氛围进一步毒化，紧张形势一触即发。北京高层会否藉今年「两会」的公开场合，对于台湾、香港问题作出新的表述，更是特别值得留意的一大焦点。

多年来，「两会」往往是国家领导人就香港、台湾问题发表重要讲话、作出定调的场合。胡锦涛和习近平近年都利用「两会」平台，多次就台湾问题发出重要信号，特别是习近平在去年「两会」时对台湾提出的「四个坚定不移」，被认为是在前年「太阳花学运」之后，为今年台湾大选的可能后果先打「预防针」。人们还记得，在2014年国新办《一国两制白皮书》和人大「8?31」决议推出之前，全国人大委员长张德江、全国政协主席俞正声等中央高层，连续两年都在「两会」上就香港问题发声。今年在农历年骚乱发生之后，中央高层会在「两会」上就香港问题发出什么样的声音，且拭目以待。