香港《文汇报》：中国改革稳步推进 提振经济胸有成竹

（3月17日社评）

十二届全国人大四次会议昨日圆满结束。国务院总理李克强在会议闭幕后的记者会上表示，相信只要坚持改革开放，中国经济就不会硬着陆。中国经济下行压力加大，但是中央政府采取成熟有效的应对措施，通过培育新经济动能和提升传统动能相结合，形成中国经济的＂双引擎＂。尽管目前整体经济处于转型、去库存、降成本的阵痛阶段，但稳步持续改革将释放源源不断的新动力，中国完全有能力、有信心，＂闯过困难的关口，跃上希望的高原。＂

去年以来中国经济增长有所放缓，出口、投资等多项经济指标均出现持续下滑，人民币汇率、股市波幅较大，再加上世界经济走势不确定、不明朗，中国经济呈现面临严峻挑战的特征。而另一方面，全国人大通过的＂十三五＂规划纲要明确，未来5年，中国经济年均增长保持在6.5%以上。中国经济能否保持平稳增长、会否出现硬着陆，备受关注，也成为今年总理记者会的焦点议题。面对诸多有关中国经济的尖锐提问，李克强总理举重若轻，充满自信。这是因为中国市场仍然具有巨大潜力，只要中国坚持通过持续推进改革，激发市场更大的活力和创造力，就可以顶住经济下行压力。因此，李克强总理对提振经济胸有成竹。

首先，去年由于多重因素影响，中国股市、汇市发生异常波动，有关监管部门采取了综合性的稳定市场举措，有效防范发生系统性的金融风险。展望未来，中国将更注重金融市场的市场化、法治化改革，防范金融市场大起大落，更好地为实体经济服务；其次，在房地产、钢铁、水泥等拉动经济增长的＂传统力量＂作用减弱的情况下，培育＂新经济＂、提供新支撑已经初见成效，以物联网、电子商务等新兴产业为代表的新经济如雨后春笋，蓬勃壮大，中国经济的新动力正在形成，速率和效能也超出预期；供给侧结构性改革如火如荼进行，去产能、去库存、去杠杆、降成本、加快淘汰＂殭屍企业＂，有效化解过剩产能，重构经济增长新动力。值得注意的是，传统产业同样大有作为，中国正处在工业化、城镇化的推进过程，产业升级、新型城镇化都带来更多有效投资需求、释放巨大内需。由此可见，虽然中国经济面临的挑战和压力不容低估，但是无论财政政策、货币政策还是市场调控措施，中国都有充足的手段和空间，推动经济平稳增长。

当然，中国目前已是世界第二大经济体，世界经济现在复苏乏力，而与世界经济已经高度融合的中国经济，难免受到影响和冲击。去年世界经济6年来增速最低，中国经济在保持了30多年的高速增长后，去年仍然实现了7%左右的增长目标，实属难能可贵。更重要的是，应对经济下行的压力，中国并没有采取西方惯用的＂印钞票＂量宽政策，并没有用＂大水漫灌＂式的强刺激，而是选择了一条更为艰难但可持续的路，就是推进结构性改革。这种结构性改革需要一定时间，不可能一蹴而就，更不可能在一年半载完成。中国经济在转型发展的过程中，难免还会有小幅、短期的波动，但这些困难和波折都是可预见、可控制的。只要主政和持份各方识大体、懂大势，必定会对中国经济在未来5年闯过难关、再创辉煌充满信心。（完）