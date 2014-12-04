分析：中国公开市场空窗期宽松预期不减 降准料先降息一步

作者 李宏薇

路透上海12月4日 - 祭出降息大招后，中国央行本周公开市场以静制动，全周净投放300亿元人民币。常规操作的空窗，并未减轻市场对降准和继续降息等放松政策的预期，并且多数人更倾向于降准将先于降息。

他们指出，同业存款可能纳入普通存款范围，引发的缴准压力猜测是推高降准预期的主因。不过仅就资金面和降低社会融资成本因素，一定时间内也将累积对央行释放更多流动性的足够诉求。

另外，虽然继续降息有助扶助不佳的经济基本面，但从观望政策效果和稳定市场预期来说，短期内连续实行的必要性并不大。

中信建投证券宏观分析师王洋认为，货币政策“总体上会继续放松，只是(降准降息)工具使用和时点选择的问题。”

中国央行自11月22日起不对称降息，随后公开市场仅在上周二进行了一次50亿元14天正回购操作，利率下跌20个基点(bp)至3.20%。今日则已是连续第三次未进行任何操作。

对再次降息和降准的先后顺序，多数受访人士认为，降准料在降息之前。

兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽称，“在春节之前有必要降准，(再次)降息要看这次的效果，不会这么高频率。”

她解释说，12月资金虽然紧张，应该仅属于时点性原因，央行可以通过重启逆回购、SLF等工具解决。当然，如果出台将同业存款纳入一般存款管理，为缓解缴准压力，则必须要通过降准加以对冲。

在政府提出缓解“融资难、融资贵”10条举措后，民生证券发布报告称，存贷比的进一步调整，或将非存款类金融机构同业存款纳入一般性存款，其中包括余额宝类货币基金。若照此执行，存款准备金将多补缴1.76万亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/syx53w

**年内再次降息概率不大**

11月中国央行出人意料的降息，打开政策放松空间。除降准外，连续降息也在预期之内。时间点选择方面，年内降息的概率不大。

肖丽指出，如果只看实体经济疲弱现状，短期内连续降息未为不可。但考虑到境内外资本流动，以及稳定经济增长预期等方面，第二次的降息，不应该来得太快，可能需要视明年一季度经济情况再做决定。

广发银行高级交易员颜岩也认为，若政府调低明年经济增速目标，短期内降息的必要性即不大。“降息，我觉得明年再看吧。”

不过招商银行金融市场部高级分析师刘东亮提出不同看法。他表示，“先降息的可能性比较大，而且年底前降息，对降低企业成本会落实更好。”

他进一步表示，11月的非对称降息，挤压了银行利润空间，也压制了银行放贷意愿。在经济增长对继续降息依旧有要求的情况下，有必要再跟进一次对称降息，从而增加贷款的可获得性。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二三季度均则未开展SLF。

而三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 300

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

净投放 300(完)

(审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。