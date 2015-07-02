分析：中国公开市场连续两周净投放 央行频吹暖风提振金融市场信心

作者 边竞

路透上海7月2日 - 中国央行在上周末意外降准降息齐发后，本周公开市场继续释放暖意，不仅连续两周净投放，且逆回购利率继续大幅下调，除了引导资金价格下行并进而降低融资成本外，近期政策动作亦更为着眼于稳定市场预期，以防股市大跌的风险扩散至整个金融市场。

分析人士并指出，尽管救市政策轮番登场，但目前股市尚未有效企稳，为提振金融市场信心，央行短期仍会营造较为宽松的政策氛围，逆回购料将延续，但其利率目前已低于二级市场水平，续降可能性暂较小。

“还是保持逆回购吧，至少会保持流动性充裕，短期利率保持目前的平稳水平。”澳新银行中国经济师周浩称。

央行公开市场今日进行350亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持稳于2.50%，而周二公开市场进行了500亿元七天期逆回购，中标利率再降20个基点(bp)至2.50%。据此计算，本周公开市场净投放500亿元，高于较上周的350亿元。

上周四公开市场时隔逾两个月后重启逆回购，操作量350亿元，期限七天，且利率2.70%较上次大幅下行。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮指出，央行持续进行逆回购的更多用意在于稳定短端利率，担心由于股市暴跌，有一些券商和基金卖短债去补流动性，通过逆回购至少可以稳定市场预期。

南京银行金融市场部研究员郭伟亦表示，逆回购不暂停，在某种程度上也有稳定股市的考量在内，“现在万众瞩目都是股市了，各个市场都盯着这个（股市）看啊。”

她谈到，逆回购重启本来就是为了平抑季末资金的波动，这一时点过后还继续做，其实已经反映了货币政策仍是宽松的态度，而且今日逆回购利率没继续下调也正常，2.50%也不高，还明显低于二级水平。

她并认为，如果接下来七天回购利率下滑到2.50%以下，逆回购利率才有继续下调的可能，而且央行最近也做了不少释放流动性的动作，包括PSL、MLF等，还有定向降准，虽然投放的资金量比较有限，不过度过半年末后资金本来就是回流的状态，央行动作频频仍显示了呵护的态度。

今日银行间七天期质押式回购利率开盘于2.67%，略高于上日加权平均利率2.6662%，最新报价在2.7385%，已高于公开市场七天期逆回购利率逾20个基点(bp)。

继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行上周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。

央行周三公布数据显示，6月央行中期借贷便利（MLF）操作到期收回6,700亿元人民币，开展六个月期中期借贷便利操作投放1,300亿元，利率3.35%。

虽然央行6月净收回基础货币5,400亿元，但未续做的MLF多数是在当月中旬到期，而月末扩期加量续做的MLF则表明近期央行的政策基调更为积极。

央行并公布，6月向国家开发银行提供抵押补充贷款（PSL）1,576亿元，利率为3.1%，期末抵押补充贷款余额为8,035亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/vex94w

**经济向好若确立，政策放松步伐或放缓**

最近央行宽松动作频频，一方面经济虽现企稳迹象，但反弹动力仍欠缺，需要政策的继续推动，另一方面维稳股市可能也加速了一些储备政策提前释出，未来若经济向好确立，宽松政策的步伐或将放缓。

刘东亮表示，接下来货币政策还有一定空间，但降准降息肯定不会很快再现，毕竟6月底刚动过，而且最近的很多政策可能都是短期行为，受股市的影响比较大，包括上周的降准降息。

郭伟谈到，上周末降息后基准利率已到了一个相对低的水平，而且此次政策也受到了股市暴跌的影响，出台时机有所提前，这也在一定程度上透支了未来的政策空间。如果下半年经济有所改善，央行再动用降息降准的概率进一步下降。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前五个月分别提供PSL资金3,831亿元和2,628亿元，并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 500

（周四） 350

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 350

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净投放 500(完)

(审校 曾祥进)

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