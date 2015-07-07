中国公开市场继续逆回购对冲当日到期量 股市动荡未止仍需维稳

路透上海7月7日 - 中国央行公开市场周二继续进行逆回购，操作规模与到期量对冲。当前资金面稳中偏松格局不改，且新股IPO暂停后预期更显乐观，不需央行助力；但股市动荡未止，货币政策释放偏宽松信号维稳仍属必要。

市场人士并指出，逆回购利率继续持稳，目前与二级市场资金价格基本接轨，短期操作量估计会保持相对稳定，可继续关注逆回购利率会否再次下调。

“救市政策出来感觉没太大效果，市场情绪还是很差，央行（维持逆回购）还是要表达一个（维稳）态度，”北京一银行交易员称。

央行公开市场今日进行500亿元人民币逆回购操作，期限七天，操作量与上周二相同，中标利率亦持稳在2.50%。

中国监管层上周末联合出重拳救市。央行将向中国证券金融股份有限公司（中证金）提供流动性支持，意味着中国式平准基金呼之欲出。与此同时，中央汇金公司宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。中国股市沪综指.SSEC周二开盘大跌逾3%，之后受权重股继续护盘提振跌幅收窄。[

据路透统计，本周公开市场有850亿元逆回购到期，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前五个月分别提供PSL资金3,831亿元和2,628亿元，并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 500

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 850

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====（完）

(发稿 边竞；审校 张喜良)

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