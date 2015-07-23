分析：中国公开市场重回单周净投放 政策观望期央行重在维稳

作者 吴芳

路透上海7月23日 - 中国央行公开市场本周逆回购操作量增价平，单周重回净投放格局。企业财政缴税等因素对资金产生一定扰动，及国库现金定存到期对冲影响下，央行加大投放力度，彰显其呵护资金预期、稳定市场信心之意图。

分析师认为，中国经济出现走稳向好势头，但基础仍不牢固，货币政策整体宽松基调短期难改，惟全面“放水”等政策出现概率逐步降低。继6月末降准、降息后，央行政策或暂时进入观望期，未来公开市场还视资金面情况适当“小修小补”，定向工具则有望担主力。

“20日是财税上缴高峰期，今天还有(500亿元)国库现金到期，央行加量逆回购很正常，防止大家没信心呗，”上海一银行交易员表示。

按惯例，企业一般于本月中旬结束半年末纳税申报，然后银行在规定期限内将资金上缴国库。据路透统计，此前两年7月财政存款增长规模在6,000-7,000亿元人民币之间，即有相应流动性被抽离。

他并认为，逆回购利率继续持平，只能说明央行较为满意目前的资金利率，暂时不愿意更低，也不愿意更高，而且以目前的资金面来看，银行间流动性紧张的可能性不大。

本周公开市场逆回购周二和周四的操作量同为350亿元，期限均为七天，操作规模较上周增逾七成，中标则利率继续持平于2.50%。据此计算，本周公开市场净投放300亿元，上周则为净回笼450亿元。

银行间资金面本周初在企业缴税等影响下，隔夜供给稍显紧俏，但随后流动性便得以缓解，重回宽松局面。周四早盘隔夜回购加权利率持稳，七天期小涨。交易员称，市场供求基本恢复均衡，目前来看，月末前扰动因素不多，短期内预期稳定中偏向乐观。

东莞银行金融市场部一分析师亦认为，央行加量逆回购以便缓解近期财税上缴的影响，避免市场的过度解读；同时考虑到国库定存到期对冲，本周实际上又保持资金整体小幅净回笼，还可以回收前期(6月末降准等）非常时期的流动性投入。

央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年又三度降息并两次全面降准及一次定向降准，最近一次为6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并有针对性地对金融机构实施定向降准，为2008年12月末以来首次同时降息降准。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选link.reuters.com/reh25w

**短期政策或进入观望期**

继6月末降准及降息之后，业内多认为，短期或进入政策观望期，更多动向仍待确定经济进一步走势及通胀情况而定。虽然近期公布的宏观数据显示经济出现改善，但是基础仍不稳固，宽松的政策基调还将延续，但是全面宽松的概率在逐步变小。

上述东莞银行分析师认为，经济基本面向好势头背景下，货币政策全面宽松概率正在逐步降低，未来央行将重在引导长期资金下行，更多注重定向操作。

中国二季度经济增长率有惊无险地落在7%的预定目标值上，展望下半年，国家发改委宏观研究院副院长陈东琪认为，拉动中国经济的三大需求有所回升，预计将延续6月的温和向上势头，全年国内生产总值（GDP）增幅7.2%左右。

不过，中国工信部周三召开新闻发布会称，目前工业运行下行压力依然很大，部分地区、行业和企业困难加重，实现稳定向好仍需付出艰巨努力。

前述分析师并指出，央行应让短期资金回归市场调节，而为了应对短期影响流动性扰动因素，还要适当进行公开市场操作提供扶助，以便引导短期资金价格走势。

“(公开市场)毛毛雨(影响不大)，而现在是(货币)政策观望期，应该没啥大动作，”南京证券固定收益分析师杨浩认为，未来可能猪肉价格大涨是隐患，先观察经济走势和通胀情况再说。

对于政策动向，他指出，对货币政策进一步宽松没有更多期待，不收紧就算好的，因为降息基本没有政策空间，降准视外汇占款补充投放的需要而定，但整体降准幅度、次数都将下降。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前五个月分别提供PSL资金3,831亿元和2,628亿元，并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至3.10%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 350

（周四） 350

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 400

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净投放 300(完)

(审校 张喜良)

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