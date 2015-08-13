分析：中国公开市场净投放平滑汇市干扰 降准对冲仍待时机

作者 吴芳

路透上海8月13日 - 中国央行公开市场本周重回小幅净投放，规模50亿元人民币。分析人士指出，近期人民币汇率大幅贬值，虽然尚难撼动资金面整体宽松格局，但机构对资金外逃带来流动性收紧疑虑有所升温，公开市场操作意在安抚预期。

他们并认为，宏观数据显示中国经济下行压力不减，虽然央行表态人民币贬值预期不会持续，但仍需观察外汇占款走势。若外汇占款下降过快，将大幅提升降准的可能性；不过，短期出于稳定市场需要，预计为熨平流动性波动，公开市场作为常规工具还将持续。

“这周资金面是有点收紧的，放了50亿象征性意义更大，同时也是为了平滑汇市的干扰吧，”华中一银行研究员称，后面仍要看经济走势的具体情况，降准概率不能排除。

央行公开市场本周二、周四分别进行500亿元、400亿元七天期逆回购操作，中标利率继续持平于2.50%；本周公开市场净投放50亿元，上周为净回笼50亿元。

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，之后亦连续两天大幅下调中间价。而人民币兑美元即期CNY=CFXS在周二创出历史最大单日跌幅后，周三在央行入市干预下已收窄跌幅，今日跌势则进一步趋缓。

民生证券固定收益分析师李奇霖表示，从央行最新表态和市场走势来看，人民币汇率贬值预期有一定缓解，考虑到其带来的市场流动性变化，所以公开市场本周适当净投放对冲也是考量之一。

他并认为，汇率尚未稳定之前，公开市场对冲还将是主要货币调节工具之一，“降准得有个前提，那就是汇率得稳定，否则只会加剧贬值和(资金)外流。”

央行周四最新表态称，人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，人民币还是强势货币。中间价和市场偏差3%不能持续，需要及时加以矫正避免累计。偏差矫正后，依据基本面人民币还会进入上升通道。

银行间资金面自周三开始隔夜资金供给略显紧俏，部分大行头寸紧张减少融出，令资金拆借难度较之前有所加大。而今日除隔夜外，七天期资金亦显抢手，利率上涨有从短期向中长期限传导之势。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/maw35w

**降准预期升温但时机尚不成熟**

业内人士认为，经济下行压力虽支撑货币政策宽松继续加码，降准等宽松政策出台可能性逐步提高，但目前汇率波动尚需稳定预期，短期出台概率不大；预计公开市场还将继续操作，不过，不排除辅之以定向工具。

上海一大行交易员表示，公开市场净投放，应该只是影响预期为准，对冲汇率贬值如果用逆回购，肯定不够用，若汇率波动引起外占下滑过快，而且经济数据也差，降准对冲就势在必行了。

前述华中研究员亦认为，未来还需继续观察经济情况，如果银行信用扩张渠道还是不畅，金融市场资金不缺，但是实体经济缺乏，估计还是采取定向投放工具，加上公开市场引导；如果是银行信用开始扩张，流动性收紧了，就有可能降准。

“小窟窿小堵，大窟窿大堵呗，”她称。

周三公布的7月工业、投资和消费数据全面超预期下滑，结合此前PPI创下近六年低点和进出口双降逾8%，显示经济内在下行压力较大，下半年增速存在破七风险。

不过，对于降准的时间点考量，南京证券固定收益分析师杨浩认为，内部经济增长动能不足，降准是迟早的事，只是当下人民币风口浪尖还是不要降了好，以免使人民币贬值预期火上浇油。等风声过去，人民币稳定了，再降不迟。

“经济下行和美元加息(预期)实在令货币政策左右为难，估计得等到美国9月加息与否敲定后再决定怎么办，当下汇率改革也有先行铺路的意思，”他称。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前七个月分别提供PSL资金3,831亿元和4,633亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 500

（周四） 400

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 850

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净投放 50 (完)

(审校 张喜良)

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