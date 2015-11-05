分析：中国公开市场保持低量操作 回购利率基准作用更凸显

路透上海11月5日（作者 吴芳） - 随着中国双降后资金面充裕局面不改，央行公开市场本周逆回购延续少量平价象征性操作。分析人士表示，决策层最新表态强调建设适应市场需求利率调控机制，在货币总量宽松背景下，逆回购价格指引风向标作用进一步被强化，料短期低量常态化操作仍将持续。

他们并认为，虽然最新经济数据显示宏观基本面现企稳迹象，但经济进一步改善仍压力重重，预计未来有望通过包括逆回购在内的PSL、MLF等货币政策工具进一步打造短期及中长期基准利率走廊，疏通资金向实体经济传导渠道，引导利率走势以支撑经济稳增长。

“公开市场常态化了吧，主要盯价格了，没有调降就说明央行觉得目前利率水平还算合意吧，”上海一银行交易员表示，现在逆回购价格跟市场回购利率联动增强，央行也在寻找一个新的基础利率指标。

央行公开市场周二和周四各进行了100亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持稳在2.25%，本周公开市场资金投放量与到期量持平；据路透统计，本周共有200亿元逆回购到期，其中周二和周四各100亿元；央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

至此，双降后公开市场已经连续四次进行了100亿元七天期逆回购，利率均为2.25%。

东莞银行金融市场部分析师余缘波亦认为，由于定向操作和双降释放近万亿流动性,央行公开市场操作量的效果逐步弱化,价格引导的意义更大，而近期资金价格较为平稳和市场流动性总体宽裕，汇市和股市亦波澜有限，所以央行平稳操作让资金保持合理充裕。

“逆回购(预计还将)接近地量，短期内影响流动性的因素来看，12月还有财政将大规模支出，而且美联储加息预期也在12月末或是明年初，所以至少到12月上旬，市场流动性应该是非常充裕的，”他称，反而如何引导资金流入实体经济，达到保增长目标更为重要。

中国国务院周三召开常务会议，确定深化利率市场化改革，加快建设适应市场需求的利率形成和调控机制。继续发挥存贷款基准利率的参考和指引作用，用好短期回购利率、再贷款、中期借贷便利等工具，理顺政策利率向债券、信贷等市场利率传导渠道，形成市场收益率曲线。

“路线看起来还算清楚，短期-长期，货币市场-债券市场-信贷，”上述上海银行交易员并称，“就是要打造基准利率走廊吧。”

银行间主要回购利率近期波动不大，场内供给亦维持宽松格局；主要价格指标--七天期回购加权利率最新报在2.2858%附近。人民币兑美元即期周四早盘震荡走贬，而受隔夜美指走强影响，中间价持续走弱至近一周低点。

上周央行“双降”后首周公开市场逆回购继续缩量并连续第三周净回笼资金。周二和周四各进行了100亿元七天期逆回购操作，中标利率在周二调降10bp至2.25%后一直持稳至今；当周净回笼250亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/jaf95w

**公开市场利率风向标受关注**

分析人士称，10月底央行以大手笔双降并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化，在目前总量宽松背景下，价格型调控再次成为短期题中之义，包括逆回购利率在内、PSL及MLF等有望联合打造短期和中长期基准利率走廊，因此公开市场利率指导作用进一步凸显，未来若经济下行压力加大，多重工具还将相机而动支持经济稳增长。

南京证券固定收益分析师杨浩认为，央行一直要打造基准利率走廊，利率市场化后，贷款利率指引作用弱化，所以短期基准利率需要通过逆回购价格，中长期工具是用MLF和PSL，而且目前短期逆回购利率正在逐渐被市场接受，银行间回购利率与其的联动性已经开始在逐步增强，以前则是基本脱钩的。

“货币市场利率以前跟在Shibor后面，现在央行想用逆回购拿回定价权，所以逆回购不会停的，维持地量就行，象征性的，”他称，另外6.5%已经成为新的经济增长底线了，央行也在继续观察经济走势。

中国国家主席习近平周二称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。

本周三最新公布数据显示，新业务增加推动财新10月中国服务业PMI反弹至三个月高位，脱离上月创下的逾一年低点。与此同时，财新中国10月综合PMI回升至50附近，暗示随着稳增长政策发挥效应，中国经济开始显露企稳迹象。

“把数量型调控变为价格型调控，央行一直在努力，未来可能也想传达一个意思，那就是比起投放多少数量而言，以后每个工具的利率都具有更强的指示意义，” 华中一券商分析师认为。

中国央行副行长易纲上周亦表示，利率市场化可为货币政策转向价格型模式创造基础条件，但利率市场化并非一放了之，还是要根据逆周期调控的需要和宏观调控的整体取向，对利率进行调控；并强调健全央行的利率调控体系，建立更好的金融市场利率传导机制。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前10个月分别提供PSL资金3,831亿元和6,463.37亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 100

（周四） 100

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 100

（周四） 100

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净回笼 0 (完)