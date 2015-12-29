中国公开市场逆回购地量操作单日净回笼 年末资金充足央行平静以对

路透北京12月29日 - 年底新股IPO扰动过后，中国央行公开市场周二逆回购再度回归地量操作，规模100亿元人民币，单日净回笼200亿元；市场人士认为，目前流动性不是问题，加上年底会有大量财政存款投放出来，央行延续平稳操作，预计近期公开市场仍会根据资金面情况灵活操作。

“可能是央行觉得流动性还可以吧，现在跨年的资金都很好借，之前（押）信用债不好借，现在很多机构也对信用债借钱放开了，”华南一银行交易员称，“而且年底没花完的钱（财政存款）会集中投到企业或者项目上面，突击花钱。”

央行公开市场今日进行了100亿元逆回购操作，期限七天，中标利率仍持稳在2.25%。据此计算单日净回笼为200亿元。

华中一银行交易员称，现在市场资金非常充足，跨年需求已无需担心，“因为有很多跨年（资金）需求的机构，都已经提前借好了。”

据路透统计，公开市场本周共有700亿元逆回购到期，其中周二到期300亿元，周四到期400亿元；央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

央行公开市场上周净投放300亿元，以安抚年末资金面；不过除了一定程度的结构性供需矛盾外，当前整体流动性状况尚可，短期央行以MLF（中期借贷便利）与逆回购等工具提供支持已足够。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前11个月分别提供PSL资金3,831亿元和6,980.89亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.75%，10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 100

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 300

（周四） 400

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