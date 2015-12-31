分析：中国公开市场零操作收官 “央妈”母爱不减来年仍呵护备至

作者 侯向明

路透北京12月31日 - 2015年对流动性呵护有加的中国央行在年末最后一天暂停公开市场操作，为逾半年来首次。不过展望2016年，市场仍不怀疑“央妈”的母爱会有所减损，在稳健货币政策更注重松紧适度的基调下，货币整体宽松格局料将延续，降准空间仍大。

分析人士指出，年末最后一周公开市场净回笼600亿元人民币，不免引发市场情绪波动，但不论从建立利率走廊的提议，还是结合央行首席经济学家马骏最新观点来看，央行政策操作重心或会逐渐从数量型转为价格型，单次操作暂停亦并不代表央行立场改变。

“可能还是觉得年底资金比较多吧，虽然说今天目前不是很松，但之前确实比较松，然后财政存款投放了也不少。”北京一银行交易员说，“（周二）那100亿不清楚会是什么机构报的，今天可能是没人报了吧。”

央行公开市场周四未进行任何操作，周二则进行了100亿元逆回购，利率维持在2.25%。本周公开市场净回笼600亿元，上周则净投放加量至300亿元。

三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳则表示，以前央行主要是以量为主，现在主要的中介目标是维持短期利率，比如近期一直非常平稳的隔夜和七天期资金利率。

“所以目标转换了以后，这个量就不那么重要了，...这可能会给市场情绪造成一定的影响，而且年末降准预期又没兑现。”他称，但对流动性的冲击程度则要看短期利率会不会动，若超出央行容忍上限，那么就会有相应的工具投放。

中信证券固定收益首席分析师明明指出，年底最后一次不做也属正常，年底大量财政资金投放，资金面总体宽裕；构成的情绪冲击正是之前大家过度透支宽松预期导致的结果，主张对货币政策要保持理性和客观。

对于2016年央行操作重点从量到价的转换，他亦认为“这是肯定的”。

中国央行研究局11月发表的工作论文提出有必要建立利率走廊操作系统，并称其上限为常备借贷机制的利率，下限为超额存款准备金的利率；央行并随后下调央行分支行常备借贷便利(SLF)利率，隔夜和七天利率分别调整为2.75%和3.25%。

而央行研究局首席经济学家马骏最新文章称，在货币政策框架从数量型向价格型转轨的过程中，应逐步弱化对数量目标的关注；调整存款准备金率的力度和频率的决策应该以短期利率稳定在合理水平为前提。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：tmsnrt.rs/1kuH0Yv

**2016年宽松大势未改**

无论是为稳定半年末流动性央行于6月25日重启暂停两个月的逆回购，还是在811汇改后为应对外汇占款大降导致的资金紧张而加大投放规模，亦或新股申购期间逆回购操作规模的扩大，均表明央行对资金面的关注和操作的灵活性。

进入2016年，由于中国经济面临持续下行压力，工业部门通缩阴云不散，货币政策仍会维持宽松姿态。此外，面对外汇占款整体下降趋势，央行仍有对冲性降准需求；且在操作重点从量到价的转换过程中，为了稳定短期利率，从而向长期利率的有效传导，亦需降低准备金率的绝对水平。

“央行货币政策越来越重要的一个重心就是货币市场利率，它也是从量到价的一个转换嘛，包括利率走廊，其实核心点都是货币市场，所以货币市场肯定是未来的重心。”平安证券固定收益部执行总经理石磊说。

民生银行金融市场部首席分析师李志强亦认为，公开市场操作较以前更灵活更及时，预计2016年这种思路还会延续，还是会比较灵活，对资金面呵护的姿态应该还会保持。

他并称，2016年经济还是不会太好，汇率市场也比以前复杂，而且股票市场动作会比较多，央行公开市场肯定会相应地给予支持。

中央经济工作会议明确2016年五大任务，并提出政策调控上也要求积极财政政策加大力度、货币政策灵活适度，以对冲去产能、去库存和去杠杆对经济的冲击。

李刘阳表示，2016年预计降准空间仍然存在，但节奏会慢于今年，“可能会有四次降准，长期来看，准备金率降到10%以下是大趋势。”

今年以来，中国央行已五次降准(包括定向)、五次降息。即使美国近10年来首次升息，出于中国稳增长目的，继续出台降准、降息等预期依旧强烈。

他并解释称，一旦开始价格型工具为主导后，数量型工具今后将逐步退出，因为如果准备金率过高，将影响到隔夜和七天等短期利率向长端的传导；而且目前总体上外汇占款仍在流出，对冲性降准仍有必要。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，2014年和2015年前11个月分别提供PSL资金3,831亿元和6,980.89亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.75%，10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

正回购 （周二） --

（周四） --

逆回购 （周二） 100

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 300

（周四） 400

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

净回笼 600 (完)