分析：中国公开市场单周净投放创新高 逆回购存量“堰塞湖”待疏解

作者 边竞

路透上海4月22日 - 面对中期借贷便利（MLF）集中到期及季度缴税的考验，中国央行公开市场本周净投放规模创单周历史新高，同时MLF不到一周内第二次操作以扶助资金面；从央行政策动向看，保持资金供需基本平衡，并及时抚平时点性波动，仍是其主要意图。

业内人士指出，与去年相比，央行政策取向更偏向稳健而不是适度宽松，这与经济回暖、通胀回升以及金融降杠杆等多重因素相关，因此货币政策也更为倾向被动“补水”而不是主动“放水”，未来一段时间货币政策工具料仍以MLF+逆回购为主要抓手。

他们并认为，外汇占款下降压力虽有缓解，但4月季度缴税等收缩流动性料达数千亿元，加上此前银行体系超额准备金率也只是处于中性水平，若超储率继续下滑资金将进入偏紧状态，而逆回购在高强度操作后存量大幅攀高，后续如何化解面临进一步压力，必要时或仍需降准。

“（逆回购存量）是有点多了，以前要是滚到这么大的量，干脆就是（降准）。这样滚下去也不是办法，下周如果继续紧张的话，降准也不是不可能。”南京银行金融市场部交易员郭伟称。

央行公开市场本周累计进行了8,700亿元逆回购，期限均为七天，中标利率仍持平于2.25%；对冲到期的1,900亿元逆回购后，单周净投放剧增至6,800亿元，创历史新高，上周净投放为700亿元。

郭伟并谈到，这几天影响资金面的主要因素是缴税，需要关注月末前财政支出会不会多增加一些，这可能会对流动性有所改善；但如果短期资金面没有明显转好，还是有降准压力。

尽管公开市场逆回购操作规模连续三日均逾2,000亿元，但紧绷的资金面仍无明显缓和。而据市场人士透露，由于税务系统升级，本次季度缴税截止时间延长至4月25日，对资金面影响时间也相应延长。

兴业证券债券研究团队负责人唐跃则认为，降准仍有空间，只是具体时机仍难判断，目前看货币政策工具还主要是MLF+逆回购组合，“如果经济基本面还有通胀下去了，央行可能就会降准了。”

本周共有5,510亿元MLF到期，其中周二到期3,280亿元，周四2,230亿元。为应对MLF大量到期压力，央行分别于上周三和本周一进行两轮MLF操作，规模分别为2,855亿元和1,625亿元，均包括三个月和六个月两个品种，利率均与上期持平。

中国一季度GDP同比增速6.7%创七年新低，但符合市场预期；3月基建和房地产投资反弹明显，再加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。分析人士指出，3月关键经济指标向好，主要是受货币持续宽松、财政政策刺激的带动，二季度经济预计会比一季度再好一些。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/1Sf6h6X

**逆回购存量飙升，降准可能性增加**

中国央行最近一次降准是从今年3月1日起，普降金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。值得关注的是，这次降准前正面临春节后的一波资金面紧张，公开市场单日逆回购操作量连续三日超2,000亿元，逆回购存量突破1.3万亿元。随后的市场分析也多认为，逆回购滚动能力已至极限，不得不以降准替换逆回购。

而目前公开市场逆回购存量也已达8,700亿元，如果未来1-2周短期资金供给无法有效改善，并为公开市场减压，逆回购能否长时间高强度操作存疑，降准可能性也将随之上升。

郭伟谈到，虽然最近大宗商品涨势凶猛，可能会对货币政策形成掣肘，但是维稳流动性还是很关键的，即便现在降准也是不得已而为之，不能说明货币政策有放松的态度。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮指出，其实降准的压力从未消失，尽管最近外汇占款有所好转，但信贷大规模增长会消耗银行的超额储备，超储率可能处在比较低的水平。

“再加上MPA(宏观审慎评估体系)考核和未来的营改增，大家对流动性的预期比较差，所以降准还是有必要的。”他表示。

路透关于营改增对银行间业务成本负担的《热点问答》称，货币市场主要交易手段为同业拆借和债券回购，目前通过债券回购成交的交易占全部交易量80%左右，买入返售债券利息收入收取增值税，势必将提高机构融资成本。

国信证券固收研究团队亦认为，根据估算，3月银行体系超额准备金率水平相比2月下滑0.2个百分点，为2%附近，依然处于中性水平；而4月来看，在3月底超储率2%的基础上，税收上缴大约会吸收4,000亿元，依靠公开市场和MLF的补充并不充分，降准依然非常有必要。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延 续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个 工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春 节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设 并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规 模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开 行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 300

（周二） 900

（周三） 2,500

（周四） 2,600

（周五） 2,400

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一 150 ）

（周二） 600

（周三） 400

（周四） 400

（周五） 350

SLO到期 --

净投放 6,800 (完)