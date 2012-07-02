中国将推出港台日韩邮轮游试点

路透北京7月2日电---中国国家旅游局近日称,将稳步扩大赴港"个人游"开放范围,同时,将进一步开发邮轮旅游线路,允许内地旅行团乘坐邮轮从香港到台湾後,继续乘坐该邮轮前往日本或韩国旅游再返回内地.

新华社报导称,新措施有助於进一步开发邮轮旅游线路,为内地游客提供更多的邮轮旅游产品.在实施初期,这项措施将以试点的方式开展,仅限於团队旅游,实行审批制度,专案操作.

报导并援引国家旅游局相关负责人介绍,在CEPA(内地与香港关於建立更紧密经贸关系的安排)补充协议九签署後,港资旅行社经营港澳团体游的业务范围不再局限於泛珠九省区和北京、上海，而会扩大至全国.

"这项措施有助香港旅游业界进一步开拓内地庞大的客源市场,并为内地居民提供更多出游服务选择",上述负责人表示.

2003年以来,已有广东、北京、上海等22个省区市的49个城市实施了内地居民赴港"个人游"政策.深圳户籍居民可办理一年多次往返香港的证件签注("一签多行"),且广东省和香港方面均建议,将"一签多行"赴港旅游措施由深圳市推广至广东全省.

据国家旅游局数据显示,2011年内地赴港旅游人数已达2,810万人次;人均消费5,249港元,过夜游客人均消费8,220元港元.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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