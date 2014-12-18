股权众筹融资管理办法征求意见 定位服务中小微企业--行业协会

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京12月18日 - 中国证券业协会周四发布私募股权众筹融资管理办法征求意见稿，提出私募股权众筹融资主要定位服务于中小微企业，众筹项目不限定投融资额度，实行事后备案管理。
该协会网站并发布起草说明，称众筹融资投资者必须为特定对象，即经股权众筹平台核实的实名注册用户，投资者累计不得超过200人，股权众筹平台只能向实名注册用户推荐项目信息。
管理办法明确规定，为避免风险跨行业外溢，股权众筹平台不得兼营个人网络借贷（即P2P网络借贷）或网络小额贷款业务。
对合格投资者的具体标准设定主要参照了《私募投资基金监督管理暂行办法》相关要求，同时投资者范围增加了“金融资产不低于300万元人民币或最近三年个人年均收入不低于50万元人民币的个人”。
对融资者仅要求融资者为中小微企业，不对融资额度作出限制；管理办法规定了融资者在股权众筹融资活动中的职责，强调了适当程度的信息披露义务，要求其发布真实的融资计划书，及时披露影响或可能影响投资者权益的重大信息。
股权众筹平台是指通过互联网平台（互联网网站或其他类似电子媒介）为股权众筹投融资双方提供信息发布、需求对接、协助资金划转等相关服务的中介机构。（完）
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。