股权众筹融资管理办法征求意见 定位服务中小微企业--行业协会

路透北京12月18日 - 中国证券业协会周四发布私募股权众筹融资管理办法征求意见稿，提出私募股权众筹融资主要定位服务于中小微企业，众筹项目不限定投融资额度，实行事后备案管理。

该协会网站并发布起草说明，称众筹融资投资者必须为特定对象，即经股权众筹平台核实的实名注册用户，投资者累计不得超过200人，股权众筹平台只能向实名注册用户推荐项目信息。

管理办法明确规定，为避免风险跨行业外溢，股权众筹平台不得兼营个人网络借贷（即P2P网络借贷）或网络小额贷款业务。

对合格投资者的具体标准设定主要参照了《私募投资基金监督管理暂行办法》相关要求，同时投资者范围增加了“金融资产不低于300万元人民币或最近三年个人年均收入不低于50万元人民币的个人”。

对融资者仅要求融资者为中小微企业，不对融资额度作出限制；管理办法规定了融资者在股权众筹融资活动中的职责，强调了适当程度的信息披露义务，要求其发布真实的融资计划书，及时披露影响或可能影响投资者权益的重大信息。

股权众筹平台是指通过互联网平台（互联网网站或其他类似电子媒介）为股权众筹投融资双方提供信息发布、需求对接、协助资金划转等相关服务的中介机构。（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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