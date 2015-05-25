中金所将于近期推出股指期权 包括沪深300等三只--报载

路透上海5月25日 - 中国金融期货交易所董事长张慎峰表示，近期将推出股指期权产品，包括沪深300股指期权、上证50股指期权、中证500股指期权等三只产品。

证券时报周一并援引张慎峰指出，一个健康稳定的资本市场包括了一级发行市场、二级交易市场，以及不能忽视的三级风险管理市场，这更多地倾向于金融衍生品市场。

他透露，股指期权经过了一年半时间的仿真交易，已经非常成熟，与此同时，中金所还开发了VIX指数（即恐惧指数）作为衡量市场风险的压力计和温度计，让股市风险更加可测、可控。

他还表示，中国衍生品市场的创新前途无限，目前中金所已储备了一系列创新品种，股指类有深证100、中小板指数、创业板指数；债券类有两年期国债期货以及债券市场回购隔夜利率指数期货；外汇期货产品有欧元、美元、澳元、美元等一系列交叉期货，以及与人民币相对应的外汇期货产品。

自2013年11月8日中金所开展股指期权仿真交易以来，股指期权日均成交量已达到148万手，日均持仓量72.5万手。

报导引述方正中期期货分析师牛秋乐认为，仿真测试期间期权定价合理性明显增加，波动率交易机会减少，价格非理性基本消失，市场总体逐步走向成熟理性，期权成交价格大幅偏离理论价格的情况比较少见。

他指出，股指期权和股指期货一样，都是常用的风险管理工具，对市场影响有限，投资者不必过分担忧。(完)

(发稿 边竞；审校 曾祥进)

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