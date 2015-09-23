中企境外并购仍处起步阶段 缺乏活跃交易者--贝恩

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月23日 - 国际知名咨询公司--贝恩周三发布最新研究报告称，虽然中国企业境外并购已超过外企在华并购，成为净资本输出国，但中企境外并购仍处于起步阶段，且缺乏交易活跃的“登山家”群体。
“登山家”定义为每年至少有一宗并购，累计并购规模大于收购方市值75%的企业。据贝恩研究，无论是中国还是全球，“登山家”的股东总回报往往是不常参与规模性并购的公司或市场平均水平的1.5倍左右；而且“登山家”更加大胆，往往会进军新的业务领域。
在分析研究大陆934家公司后，被贝恩定义为“登山家”的中国公司仅三家，即兖州煤业(600188.SS)、中国燃气(0384.HK)和云南城投集团；而国际“登山家”典型的企业代表包括通用电气(GE.N)、思科(CSCO.O)及日本朝日集团(2502.T)等。
贝恩公司全球合伙人、亚太区兼并收购业务主席梁霭中表示，当前在中国，活跃的收购方相对集中在资源导向（矿山、资源和房地产）和TMT（科技、媒体和电信）行业，这与中国目前所处的发展阶段相关。不过，随着中国内需贡献逐步提高，未来中企亦会更关注研发、品牌及高科技领域。
贝恩大中华区兼并收购业务主席杨奕琦指出，境外并购在中国仍处于起步阶段，目前境外并购占中企并购总额的13%，全球平均水平则为50%。
她认为，在国家政策推动、企业全球化布局及中国经济体量稳步提高等大背景下，中国企业境外并购的趋向仍将继续。而人民币贬值及美国升息等宏观因素，不会成为中企海外并购的主要障碍。
贝恩该份报告还提到，全球并购“登山家”的三大并购经验，可为中国企业所借鉴，即清晰且差异化的并购战略与稳健的交易主题、充分且严谨的尽职调查、主动而节制的整合规划与执行。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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