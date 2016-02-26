资本从中国流出为全球经济增长带来风险--IMF

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透上海2月26日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，资本大规模从中国流出给全球经济带来风险。中国当局正在应对本国经济创下25年最低增速的局面。
拉加德还预计，中国2016年经济或增长6.3%。拉加德是在G20央行总裁及财长会议开幕式上发表上述讲话。(完)
(编译 孙国玉；审校 龚芳)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。