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国际财经 | 2016年 2月 26日 星期五 11:40 BJT

资本从中国流出为全球经济增长带来风险--IMF

路透上海2月26日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，资本大规模从中国流出给全球经济带来风险。中国当局正在应对本国经济创下25年最低增速的局面。

拉加德还预计，中国2016年经济或增长6.3%。拉加德是在G20央行总裁及财长会议开幕式上发表上述讲话。(完)

(编译 孙国玉；审校 龚芳)

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