今年中国经济增长趋稳 看好非必需消费和金融行业--亨德森

路透香港2月25日 - 亨德森全球投资周一称,预期今年中国经济增长情况趋向稳定,对企业获利带来支撑,从而带动股市有进一步上升空间,而该行看好非必需消费品和金融行业.

中国股市于今年初出现强劲升市后近日明显回调,稍早汇丰/Markit联合公布,中国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至50.4,为四个月来低点,引起投资者关注中国经济能否持续复苏.

亨德森旗下远见中国跃升基金的首席基金经理沈昱在记者会上称,从1-2月的数据来判断中国经济是否再度放缓,属为时过早,因为首两月的数据主要受春节因素影响.而她认为,从企业和社会的用电量持续攀升来看,固定资产投资尚有进一步上升空间.

"中国要达到国内生产总值(GDP)增长7-8%,不是很困难."她指出,近期一线城市的房价升幅加快,政府有可能在这些城市推行房产税,但是中国全面打压房屋需求的可能性比较低.

沈昱指出,短期而言,中国股票市场有进一步上升空间,因为目前市场估值比较便宜,现时MSCI中国.MICN00000PHK2013年市盈率11倍,低于13倍的历史水平.

而她看好非必需消费品和金融行业,因随着中国政策改革,收入差距将会逐步收窄及可支配收入可能增加,将有助推动个人消费.

"现时主要的政策风险在于政策与大家期望有落差,则市场可能出现整固."她说.

亨德森全球投资由Henderson Group PLC(HGGH.L)全资拥有,截至去年9月底止于欧洲、亚太区及北美洲地区代表客户管理价值1,047亿美元的资产.(完)

(记者 雷美珍; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。