加快市场化法制化去产能步伐 努力稳定工业投资--中国工信部副部长

路透北京6月23日 - 中国工业和信息化部副部长冯飞日前在上半年部分省市工业经济运行座谈会上表示，下半年要加快市场化、法制化去产能步伐，积极推进分业施策，并努力稳定工业投资，加大技术改造投资力度。

工信部网站周四刊登新闻稿援引他的讲话并称，当前工业经济总体平稳，但仍面临不少困难和挑战，下半年要狠抓稳增长政策落实，确保完成今年目标任务。

“当前工业经济总体平稳...（但）仍面临不少困难和挑战，工业投资增速下滑，外需形势仍然低迷，结构性矛盾仍然突出，部分地区和行业仍然困难，完成工业稳增长目标任务仍然需要付出艰苦的努力，”冯飞称。

中国国家统计局数据显示，今年1-5月工业投资同比增长5.4%，增速比1-4月回落1.5个百分点，较同期全国固定资产投资增速低4.2个百分点；5月规模以上工业增加值同比增长6%。（完）

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