整体上市应成为推进国企混合所有制改革着力点--中国国资委官员

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月14日 - 中国国资委国有重点大型企业监事会主席季晓南称，在着力推进国有企业整体上市的同时应多层次、多方面推进国有企业的混合所有制改革。整体上市通常是在保持控股权的情况下进行的产权制度改革，因此整体上市应成为推进国有企业混合所有制改革的着力点。
中国证券报报导援引季晓南周日在第十三届中国改革论坛上表示，在推进混合所有制改革过程中，从国有企业集团层面来看混改难度较大，推进国企混合所有制改革重点应放在一般竞争性领域国企分子公司。
他认为，发展混合所有制的思路是：政府引导，市场运作，把引资本与转机制结合起来；完善制度，保护产权，保护混合企业各类出资人的产权权益；严格程序，规范操作，杜绝国有资产流失；宜改则改，稳妥推进，确保改革规范有序进行。
他并指出，推进国有企业整体上市是国企股份制改革的重要方向，有利于解决国企体制机制弊端。整体上市与发展混合所有制都是多元产权制度改革。
报导称，截至2014年底，央企主营业务资产整体上市的共有35家。通过整体上市可以优化股权结构，解决“一股独大”问题，有利于为混合所有制改革创造条件。
国务院9月中旬下发《关于深化国有企业改革的指导意见》指出，积极引入各类投资者实现国有企业股权多元化，大力推动国企改制上市，创造条件实现集团公司整体上市。（完）
(发稿 马蓉；审校 李文科)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。