整体上市应成为推进国企混合所有制改革着力点--中国国资委官员

路透北京12月14日 - 中国国资委国有重点大型企业监事会主席季晓南称，在着力推进国有企业整体上市的同时应多层次、多方面推进国有企业的混合所有制改革。整体上市通常是在保持控股权的情况下进行的产权制度改革，因此整体上市应成为推进国有企业混合所有制改革的着力点。

中国证券报报导援引季晓南周日在第十三届中国改革论坛上表示，在推进混合所有制改革过程中，从国有企业集团层面来看混改难度较大，推进国企混合所有制改革重点应放在一般竞争性领域国企分子公司。

他认为，发展混合所有制的思路是：政府引导，市场运作，把引资本与转机制结合起来；完善制度，保护产权，保护混合企业各类出资人的产权权益；严格程序，规范操作，杜绝国有资产流失；宜改则改，稳妥推进，确保改革规范有序进行。

他并指出，推进国有企业整体上市是国企股份制改革的重要方向，有利于解决国企体制机制弊端。整体上市与发展混合所有制都是多元产权制度改革。

报导称，截至2014年底，央企主营业务资产整体上市的共有35家。通过整体上市可以优化股权结构，解决“一股独大”问题，有利于为混合所有制改革创造条件。

国务院9月中旬下发《关于深化国有企业改革的指导意见》指出，积极引入各类投资者实现国有企业股权多元化，大力推动国企改制上市，创造条件实现集团公司整体上市。（完）