焦点：中国化解煤钢去产能金融举措出炉 难成助涨黑色系商品新推手

路透北京4月21日（作者 李文科） - 自去年12月初以来不足半年时间，缺乏基本面支撑的中国螺纹钢期货价格自底部飙涨逾七成。中国政府则于此时重磅推出多种金融举措化解煤钢过剩产能，此举是否会成为推涨黑色系商品的又一推手？

专家和市场人士则并不这么认为。在他们看来，此举属于煤钢行业供给侧改革的政策配套，更多是政府作出的支持化解产能过剩的一种姿态，预计未来还有更多配套措施出台，但对基本面的影响有限，因此对黑色系商品的价格刺激作用料不大。

“（政策）心态上会有点，不过实际上这个对基本面没有明显影响。”中联钢资深分析师胡艳平指出，政府在一边去产能，一边刺激实体经济。

Mysteel分析师徐向春提到，目前还暂时看不到该政策有何效果，毕竟文件是原则性的，没有具体针对性的内容，缺乏可操作性。而去产能伴随资产损失、不良贷款，如何消化、如何核销才是关键所在。

中国央行等部门此前公布支持钢铁煤炭行业化解过剩产能的意见，表示要多层次金融支持煤炭钢铁化解过剩产能，去杠杆和降成本，大力支持钢铁煤炭企业扩大出口和走出去，并支持银行加快行业不良资产处置。意见指出要满足钢铁、煤炭企业合理资金需求，支持扩大直接融资，债务重组和兼并重组，并提高就业创业金融服务水平。

一金融机构人士亦指出，总体看政策比较中性，跟之前地方政府城投平台的政策思路基本一致，体现了对具有战略重要性、持续经营、长期有生存空间的行业进行鼓励支持，对不符合政策思路的则坚决予以退出的监管思路。

在中国力推去产能背景下，黑色系商品近期却意外迎来火爆行情，以螺纹钢为首，铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭等品种轮番上演涨停潮，螺纹钢期货不足半年已经涨逾七成。除了黑色系，棉花、玉米、豆粕以及鸡蛋等农产品期货亦火热上涨。

市场纷纷指出，中国具有定价权商品意外大幅飙涨有基本面作用，但更大的影响来自于充裕的流动性，更是一种货币现象，这也就不难理解不少基于基本面分析的投资者在本轮行情中惨遭踩踏。

**政策对基本面影响有限**

市场人士称，尽管看上去这一政策有望给煤钢行业提供多重金融支持，但并非无原则地提供，而是要符合政策方向，并在银行评估风险能力之后再给予，因此对基本面影响有限，不大可能明显助涨黑色系商品价格。

而没有基本面支撑的钢价飙涨令吨钢利润快速上升，极大刺激钢企复产动能，快速增加的供应压力将给上涨的钢价形成反作用力，有迹象显示，螺纹钢期货价格正在累积巨大的下跌风险。

螺纹钢期货周四的价格涨幅位居国内主要商品之首，但与此同时，其亦位于国内期市主要品种资金流出榜首位。国泰君安期货产业服务研究所数据显示，采取日收盘价计算的螺纹指数周四上涨6.06%，位居榜首，但其在周四流出的资金达到5.38亿元人民币。

中大期货副总经理景川强调，当前价格上涨的商品多是中国具有独立定价权的品种，比如煤焦钢和棉花等等，就充分说明这一定是货币现象，而不单是供求关系造成的，因此这些商品未来的价格走势更多取决于资金面的情况。

“未来商品的走势要看流动性，...未来某一段时间，价格一定会出现反复，而且是多重反复，在反复的过程中，过剩落后的产能就会被洗刷掉。”他称。

数位期货行业人士指出，目前市场对螺纹钢价格判断已经出现非常大的分歧，很难做出做空或者做多的操作判断，最好是轻仓观望。

实际上，暴涨的不止是螺纹钢为代表的黑色系商品，还有棉花为首的部分农产品。不少市场人士坚持认为，当前以螺纹钢和棉花为代表的部分大宗商品意外大幅上涨并不具有紮实的基本面支撑，而是流动性充裕造成的，其价格上涨的持续性存疑。

徐向春也指出，前一阶段钢价上涨有基本面支撑，但最近连续暴涨已脱离基本面，资金炒作色彩浓厚，恐出现大幅震荡。钢价大涨使得钢厂盈利为四年来最佳，前期被迫停产企业纷纷复产，去产能的迫切性和积极性下降。

监管层已经注意到商品价格过快上涨的风险和副作用，及时出台警示措施。郑商所周四发出风险提示函指出，近期影响棉花市场的不确定性因素较多，价格波动较大，提醒投资者理性投资。

上海期货交易所周四也发出通知称，调整热轧卷板等品种交易手续费的收取标准，主要是恢复收取热轧卷板品种当日平今仓交易手续费，并提高热轧卷板、螺纹钢、石油沥青品种的交易手续费比例。

**金融机构恐面临两难**

金融机构人士指出，中国银行业一直面临在支持政府政策与自身信用风险管理方面取得平衡的难题，此次去产能金融支持政策虽然不是一面倒，但也对银行是否有较好的风险评估能力提出考验。

“目前部分银行准备彻底撤出这个行业，有这样的文件下来，银行就会面临两难的局面，是完全退出还是支持政府的指导意见。”一金融机构人士坦言。

在他们看来，政府的本意是要求金融机构持续支持钢铁煤炭行业中具有经营可持续性的企业，严格控制违规新增产能的信贷投入、积极做好去产能及处理不良资产。

某四大资产管理公司人士表示，是否参与不良ABS要看情况，成本低当然好，但决定性的因素还是项目的质量和回报率。

而对银行来说，如何分辨企业是否具有经营可持续性以及是否能够避免继续为其提供信贷，是决定是否应该参与金融支持的重要因素。（完）

(北京马蓉和孙琦子亦对此文有贡献)