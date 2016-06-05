中国的过剩产能“侵蚀”其经济成长并扭曲全球市场--美国财长

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月5日 - 美国财长雅各布·卢周日表示，中国过剩的工业产能若不能削减，将对该国未来经济成长和效率产生“侵蚀性”影响。他并补充说，这一问题也将导致全球市场扭曲。
他在北京对清华大学学生的演讲中称，本次与中国高层官员的双边会晤将于周一在北京开始，希望能够就解决过剩产能问题取得进展。他指出，以往的磋商已经缓和了美中两国之间由汇率问题产生的紧张关系。
“产能过剩并不仅仅是中国的国内问题，”他表示，“这一问题在钢铁和铝等方面的确对全球市场产生重大影响，我们看到由于产能过剩，全球市场出现了扭曲。”
大量中国钢铁涌入美国，导致美国商务部对广泛的中国钢铁产品征收反倾销和反补贴税，与此同时，美国商业团体也投诉中国的监管新规偏袒本地企业。
中国则批评美国针对中国钢铁企业的反倾销税是没有道理的，不利于两国的外交关系。中国政府表示，解决产能过剩问题需要时间。
雅各布·卢称，中国钢铁产能过剩导致全球生产钢铁的经济体出现问题；而政府补贴鼓励了过度建设行为，是这一问题的根源。
“产能过剩最终削弱了经济效率，”雅各布·卢指出。“这意味着资源配置出现了问题，最终清理市场的唯一途径，就是以低于合理水平的价格出售产品。”
雅各布·卢称赞过去几轮中美战略与经济对话帮助双方达成理解，令两国关系不会轻易因为汇率问题而剑拔弩张。他说，美国财政部在最近的汇率报告中，没有给中国贴上汇率操纵国的标签，因其认为中国近期的汇市干预没有造成问题。
中国最近的干预行动旨在支撑而非打压人民币汇率。
“让人民币汇率不被低估，这在根本上符合中国的利益，”雅各布·卢称，并指出由市场决定的人民币汇率将有利于提高中国消费者的购买力。
“中国消费者力量增强是该国未来经济增长的核心，”雅各布·卢指出。
雅各布·卢还表示，他希望在市场准入问题上取得进展，包括努力开放中国的金融服务和医疗保健市场。(完)
(编译 郑茵/徐文焰；审校 李爽/白云)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。