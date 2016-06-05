中国的过剩产能“侵蚀”其经济成长并扭曲全球市场--美国财长

路透北京6月5日 - 美国财长雅各布·卢周日表示，中国过剩的工业产能若不能削减，将对该国未来经济成长和效率产生“侵蚀性”影响。他并补充说，这一问题也将导致全球市场扭曲。

他在北京对清华大学学生的演讲中称，本次与中国高层官员的双边会晤将于周一在北京开始，希望能够就解决过剩产能问题取得进展。他指出，以往的磋商已经缓和了美中两国之间由汇率问题产生的紧张关系。

“产能过剩并不仅仅是中国的国内问题，”他表示，“这一问题在钢铁和铝等方面的确对全球市场产生重大影响，我们看到由于产能过剩，全球市场出现了扭曲。”

大量中国钢铁涌入美国，导致美国商务部对广泛的中国钢铁产品征收反倾销和反补贴税，与此同时，美国商业团体也投诉中国的监管新规偏袒本地企业。

中国则批评美国针对中国钢铁企业的反倾销税是没有道理的，不利于两国的外交关系。中国政府表示，解决产能过剩问题需要时间。

雅各布·卢称，中国钢铁产能过剩导致全球生产钢铁的经济体出现问题；而政府补贴鼓励了过度建设行为，是这一问题的根源。

“产能过剩最终削弱了经济效率，”雅各布·卢指出。“这意味着资源配置出现了问题，最终清理市场的唯一途径，就是以低于合理水平的价格出售产品。”

雅各布·卢称赞过去几轮中美战略与经济对话帮助双方达成理解，令两国关系不会轻易因为汇率问题而剑拔弩张。他说，美国财政部在最近的汇率报告中，没有给中国贴上汇率操纵国的标签，因其认为中国近期的汇市干预没有造成问题。

中国最近的干预行动旨在支撑而非打压人民币汇率。

“让人民币汇率不被低估，这在根本上符合中国的利益，”雅各布·卢称，并指出由市场决定的人民币汇率将有利于提高中国消费者的购买力。

“中国消费者力量增强是该国未来经济增长的核心，”雅各布·卢指出。

雅各布·卢还表示，他希望在市场准入问题上取得进展，包括努力开放中国的金融服务和医疗保健市场。(完)