去年中国大陆海外投资214亿美元商用地产 创历史新高--戴德梁行

路透上海3月31日 - 全球房地产服务商戴德梁行周四发布最新报告指出，去年中国大陆投资者在海外投资的商用地产创下历史新高，总计达213.7亿美元，同比增长41.5%。其中银行、开发商、保险公司、主权财富基金是投资全球商业地产的主力军。

报告称，写字楼仍是最受欢迎的资产类型，其占海外地产投资总额的近40%。而土地开发投资也变得越来越不容忽视，占比从2014年的26%增至去年的33%。马来西亚吸收了最多的中国土地开发投资资金，总额约25.2亿美元，随后是香港、美国、澳大利亚和新加坡。去年令人瞩目的成交包括位于吉隆坡郊区的原马来西亚皇家空军基地以17.5亿美元售出。

在全球投资目的地中，美国以近43.7亿美元投资额成为吸收中国海外地产投资最多的国家。香港和澳大利亚（主要集中在悉尼和墨尔本）紧随在美国之后，总投资额分别为41.1 亿美元和39.9亿美元。

戴德梁行大中华区海外投资部主管及亚太区资本市场部执行董事范桂娟指出，“美国依然被视为最安全的避风港，而对中国投资者而言，美元持续走强、人民币贬值、以及国内经济放缓和金融市场的动荡则进一步增强了美国的吸引力。”

戴德梁行大中华区国际客户咨询部执行董事林荣杰认为，人民币汇率的大幅波动仍将是跨境投资者在2016年最主要的宏观经济风险因素之一，面对这样的前景，中国投资者需要谨慎制定风险控制预案。同时，中国政府亦正在收紧对资本外流的管控，这将会在一定程度上影响海外地产投资的进度，但中国投资者对海外房地产市场的兴趣仍将持续增强。（完）