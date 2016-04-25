中国企业内在需求推动新一轮海外并购浪潮--普华永道

路透上海4月25日 - 全球会计和咨询公司--普华永道周一表示，无论是企业转型升级需要，还是多元化配置需求，中国企业内在需求推动新一轮海外并购浪潮，估计今年全年海外并购将创下历史高点。

一季度中国大陆企业海外并购数量为115宗，交易金额达826亿美元，已超过以往任何年度交易总额，去年交易额为551亿美元，为历史上年度新高。若非中国安邦牵头的财团3月底放弃以140亿美元收购美国喜达屋的计划，一季度中企海外并购交易将是去年全年的两倍。

普华永道中国中区咨询服务主管合伙人李明表示，中国大陆企业海外并购的持续活跃是企业内在需求的表现。随着时间推移，中国企业海外并购活动增势将持续强劲，真正的中国跨国企业也将陆续出现。

“今年晚些时候，我们预计还有数个几十亿美元的海外并购案子会出现。”他说。

他分析道，中国企业的转型升级、通过海外并购提高企业竞争力、多元化配置海外资产都是内在推动力。海外并购交易已构成了很多中国企业长期战略的一部分，中国经济暂时波动和人民币汇率贬值并不会造成太多负面影响。

另外，中国财务投资者的海外并购亦十分涌跃，今年一季度财务投资者的交易总额达111亿美元，已超过去年全年的70亿美元。

李明认为，财务投资者不仅为上市公司提供资金以及海外并购经验和技术支持，与上市公司展开合作走出去，同时也会独立操盘主导大宗海外并购交易。

“我们预计财务投资者的交易数量将持续增长，目标将集中收购拥有中国视角战略规划的海外企业。此外，一些投资者也将以全球化布局为目的进行海外投资并购。” 他说。

一季度中国化工集团以430亿美元收购瑞士农化企业先正达(SYNN.S)，成为今年以来最大并购案。其他大型并购案包括中投公司参与的财团以62.9亿美元收购澳大利亚AscianoAIO.AX股权、海航集团以60.7亿美元收购美国IT产品分销商Ingram MicroIM.N、海尔集团以54亿美元收购通用电气(GE.N)旗下家电业务。（完）