中国在海外寻求镍资产--国开行国际高层

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港3月21日电---中国国家开发银行国际控股公司的主管周三表示,中国正寻求海外铜、铀、铁矿石、焦煤和镍等资源.
"由於我们是亚洲最大镍企业的最大股东,我们也非常积极为该公司寻找类似的资产,同时也是为我们未来的投资做考量,"国开行国际的主管Lei Mu在香港一场记者会上称.
中国已在全球大量买进铜、铀、铁矿石和焦煤等资产,但尚未大量敲进镍资产.(完)
--编译 王冠中;审校 王洋
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。